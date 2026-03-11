Wall Street retoma las caídas ante preocupaciones por los efectos de la guerra contra Irán

Los tres principales índices de Wall Street retroceden la mañana de este miércoles. Vuelve el sentimiento de cautela al mercado, ante las nulas señales de un desescalamiento de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán que ha generado preocupación económica.

El Promedio Industrial Dow Jones, integrado por las acciones de 30 gigantes, pierde 0.99% 47,233.94 puntos, mientras que el S&P 500, de las 500 empresas más valiosas, cae 0.39% hasta 6,754.96. El Nasdaq Composite tecnológico retrocede 0.17% a 22,658.17.

Las bolsas se habían estabilizad tras comentarios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó el lunes que la guerra contra Irán avanzaba más rápido de lo previsto y podría terminar antes de las cuatro semanas estimadas inicialmente por su gobierno.

Autoridades iraníes mantiene el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, un cruce fundamental para estabilizar los precios del petróleo, y el gobierno de ese país afirmó que haría que el barril de crudo subirá hasta 200 dólares si Estados Unidos no termina con las hostilidades.

En las cifras económicas, hoy en Estados Unidos se informó que los precios al consumidor subieron en febrero debido al alza de la gasolina por las expectativas sobre las tensiones en la región de Oriente Medio. El índice subió 2.4% interanual en línea con lo esperado.

Sólo el sector de energía (+1.82%) negocia con ganancias entre los 11 principales subíndices del S&P 500. El financiero lidera las caídas (-1.56%) seguido de consumo (-1.36%). En del Dow Jones, Sherwin-Williams (-2.23%) y Goldman Sachs (-2.16%) son las que más caen.