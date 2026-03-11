El caso Master daña la "reputación" del sector financiero brasileño: Nubank

El caso Master, un escándalo financiero que sacude a la política y justicia brasileñas, "preocupa" y "no es buena para la reputación" del sector, dijo a la AFP el CEO de la gigante "fintech" Nubank, David Vélez.

El caso comenzó con la liquidación por insolvencia en noviembre del banco brasileño Master, con más de 7,000 millones de dólares en deudas a unos 800,000 inversores (reembolsados por un fondo de garantías).

Pronto derivó en una investigación que apunta a vínculos sospechosos entre su dueño, el banquero Daniel Vorcaro, y figuras de los poderes públicos, justo antes de las elecciones generales de octubre en Brasil.

El caso Master "definitivamente preocupa" y "desde el punto de vista de la reputación no es bueno para la industria", dijo Vélez, que dirige este banco digital con 131 millones de clientes en América Latina.

Pero "no genera un riesgo sistémico porque es un banco relativamente pequeño", agregó en una entrevista virtual este empresario colombiano.

La policía de Brasil detuvo el 4 de marzo a Vorcaro, sospechoso de orquestar un desfalco millonario.

En una declaración policial previa, el banquero había dicho tener "amigos en todos los poderes".

La orden de arresto a Vorcaro, emitida por la Corte Suprema, describió una organización criminal con cuatro núcleos:

Fraude financiero Corrupción de funcionarios del Banco Central Lavado de dinero Un brazo de intimidación que habría monitoreado ilegalmente a periodistas, exfuncionarios y autoridades.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien admitió haberse reunido con el banquero en 2024, prometió que el caso se investigará "hasta las últimas consecuencias".