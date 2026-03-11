Bolsa mexicana perfila moderada caída; acciones de Peñoles lideran el descenso

Las bolsas de valores de México negocian con pérdidas ligeras la mañana del miércoles. Los índices accionarios locales bajan, en línea con la tendencia de sus pares de Nueva York, en un mercado atento a las noticias sobre la guerra de Estados Unidos contra Irán.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, cede 0.19% a 67,270.03 puntos. El índice FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), desciende 0.17% a 1,336.03 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores negocian con pérdidas. Destacan las bajas de la minera Industrias Peñoles, con 3.93% a 928.68 pesos, Grupo Comercial Chedraui, con 1.73% a 106.06 pesos, y OMA, con 1.46% menos a 243.98.

Autoridades iraníes mantiene el bloqueo en el Estrecho de Ormuz, un cruce fundamental para estabilizar los precios del petróleo, y el gobierno de ese país afirmó que haría que el barril de crudo se elevara hasta 200 dólares si Estados Unidos no detiene sus ataques.