Seguridad y patrimonio: el camino de las mujeres hacia la compra de una casa

Adquirir una vivienda no solo representa una meta personal, también es una decisión que fortalece el poder económico y la independencia financiera de las mujeres. Si bien, su participación en el mercado inmobiliario mexicano avanza, aún persisten brechas que limitan su acceso pleno al patrimonio habitacional.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, University Tower destaca que actualmente 33% de los hogares en México (alrededor de 11.5 millones) están encabezados por mujeres, mientras que cerca del 41% de las hipotecas del país se encuentran a su nombre.

Este avance convive con desigualdades relevantes, ya que, en promedio, ellas perciben ingresos 34% menores que los hombres y, aunque representan 48% del personal en el sector financiero, solo una cuarta parte ocupa cargos de alta dirección.

De acuerdo con el informe “El sector inmobiliario con perspectiva de género”, elaborado por Mujeres Líderes por la Vivienda y el Sector Inmobiliario (MULIV), la participación femenina en hipotecas creció ocho puntos porcentuales en los últimos 15 años, al pasar de 36% a 41 por ciento.

Ingrid Acebo, directora de Proyecto de University Tower, afirmó que el debate actual ya no gira en torno a la posibilidad de que las mujeres accedan a una vivienda, sino a la capacidad del ecosistema financiero e inmobiliario para reconocerlas como un motor económico estratégico.

“Invertir en propiedad es ejercer capacidad de decisión, construir patrimonio propio y participar activamente en el desarrollo de la ciudad”.

Desafíos en el crédito

El mercado de adquisición de vivienda nueva y usada mediante créditos bancarios representa alrededor de 90,700 millones de pesos anuales, una cifra que evidencia el peso económico de este segmento.

No obstante, el estudio también reporta una disminución de 28,000 operaciones crediticias. Este retroceso plantea un desafío: además de mantener el avance en la participación femenina, resulta necesario garantizar un acceso real y sostenible al financiamiento, especialmente frente a barreras como el ahorro requerido para el enganche y las condiciones crediticias.

Cabe destacar que las motivaciones de compra refuerzan este enfoque estratégico, ya que 67% de las mujeres identifica la seguridad patrimonial como la principal razón para adquirir vivienda, seguida por objetivos de inversión y estabilidad familiar.

En este contexto, la vivienda trasciende su dimensión material: consolida patrimonio propio, reduce vulnerabilidades económicas y fortalece la autonomía en la toma de decisiones vinculadas al desarrollo urbano.

El informe de MULIV concluye que cerrar las brechas de género en el sector inmobiliario no solo responde a un principio de justicia social, sino que también representa una estrategia económica para impulsar el crecimiento del país.

Ampliar el acceso equitativo al crédito, fortalecer la educación financiera y promover una mayor presencia femenina en posiciones de liderazgo dentro del sector inmobiliario y financiero figuran entre las acciones clave para consolidar un ecosistema más inclusivo.