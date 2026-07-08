Openbank México y Cinépolis lanzan tarjeta de crédito que busca incluir a jóvenes al sistema financiero

A poco más de un año de su inicio de operaciones en el país y ya con más de un millón de clientes, Openbank México, el banco digital de Santander, selló una alianza con Cinépolis, una de las cadenas de salas de cine más importantes, para lanzar, de la mano de Mastercard, una tarjeta de crédito con la que buscan incluir a más personas, principalmente jóvenes y amantes del séptimo arte, al sistema financiero formal, desde lo digital.

Se trata de la tarjeta de crédito Cinépolis by Openbank, la cual estará disponible a partir del 30 julio próximo, y de la que se tienen buenas expectativas, dado el importante número de clientes que tiene la cadena de cines, así como la, aún, baja penetración financiera en el país.

Juan José Galnares, director general de Openbank México, destacó que esta alianza con Cinépolis y Mastercard, se trata del paso estratégico más grande, después de haberse lanzado el banco en el país hace casi año y medio.

“Es un proyecto muy importante para nosotros, y es la primera tarjeta ‘co-brandeada’ que tenemos en Openbank, es la primera tarjeta de Cinépolis también”, dijo.

En conferencia, resaltó que, a poco más de un año de que Openbank inició operaciones en México, ya tiene más de un millón de clientes, y la oportunidad de seguir creciendo se amplía con esta alianza.

“Seguimos creyendo que la oportunidad de mercado en México es muy grande (...) la digitalización de servicios financieros es algo que está creciendo cada día. El 60% de los mexicanos están no bancarizados o sub-bancarizados; la gente joven que se incorpora a la fuerza laboral, está ávida de buscar una solución sencilla, fácil, intuitiva, transparente, y Openbank está en ese camino, en esa misión de seguir impulsando la inclusión financiera en México”, dijo.

Agregó: “estamos muy confiados en que este producto tendrá una adopción y éxito en el mercado mexicano. No es algo menor para nosotros, sigue construyendo nuestra estrategia de digitalizar consumidores, de ofrecerles una propuesta de valor a la gente joven. Está en el camino que queremos de lograr tener más y más cuentas y más usuarios, e incorporarlos al sector financiero de manera digital”.

El director de Openbank México explicó que esta tarjeta de crédito estará disponible a partir del 30 de julio, y podrá solicitarse desde la app del banco, y entre los beneficios están: acumulación de hasta 16% en puntos Club Cinépolis en compras dentro de los complejos, según el nivel de socio; un 2x1 semanal en boletos; 2% de acumulación en puntos en compras en línea y 1% en establecimientos físicos. Además, es sin anualidad y con una experiencia 100% digital.

Cinépolis avanza en digitalización de transacciones

Por su parte, Miguel Mier, director general de operaciones de Cinépolis, explicó que esta tarjeta no sustituirá al programa Club Cinépolis, sino que lo complementará, y mencionó que hoy hay alrededor de 7.5 millones de clientes activos al mes. Parte de éstos, podrán solicitar la nueva tarjeta de crédito operada por Openbank.

“Con la tarjeta de crédito Cinépolis by Openbank, integramos las recompensas de Club Cinépolis en cada compra del día a día, convirtiendo el gasto diario en una puerta de acceso al entretenimiento. Es una herramienta financiera diseñada para los cinéfilos de México”, señaló.

Añadió: “es una tarjeta que nace 100% digital, y lo que busca es llegar a nuestros consumidores a los cuales probablemente sea su primer instrumento financiero. En Cinépolis, de nuestros 7.5 millones de miembros del club, muchos son jóvenes”.

El directivo refirió que en Cinépolis se ha avanzado hacia el mundo digital, y prueba de ello es que mientras hace un año el 20% de las transacciones eran por estos canales, hoy la proporción es de más de 40%, y la expectativa es subirla a 50 o 60 por ciento.

Que experiencia sea segura y sin fricciones

Jorge Alfaro, vicepresidente senior de instituciones financieras de Mastercard México, mencionó, en tanto, que uno de los objetivos es asegurar que el usuario tenga una experiencia segura y sin fricciones.

“Que el usuario pueda tenerla muy enfocada en lo que le apasiona, sin preocuparse de la seguridad o de cómo pagar esa experiencia”, comentó.

Expuso que, en el caso de Mastercard, una de las estrategias que se tienen es llegar al 100% de la tokenización de pagos para el 2030.