Jornada mundialista eleva la afluencia en restaurantes y bares de Querétaro

Querétaro, Qro. El sector comercio, restaurantes y bares registraron un crecimiento de hasta 70% en sus ventas durante este martes, cuando se disputó el partido entre las selecciones de México y Ecuador, de acuerdo con registros de la Cámara de Comercio de Querétaro.

La mayoría de restaurantes y bares reportaron ocupaciones de entre 90 y 100 por ciento. El presidente de la cámara, René Loya Poletti, estimó que el próximo domingo se replique la elevada afluencia, cuando México jugará contra Inglaterra en la siguiente fase del Mundial de futbol.

“Ayer (martes) tuvimos un gran día para el comercio. Este gran partido que tuvo nuestra Selección Mexicana, no era para menos; 80% de los bares, restaurantes, afiliados a la Cámara de Comercio, estuvieron al tope, a 90, 100% de ocupación. Hubo un incremento en ventas de hasta 70% en comparación con un día normal”, mencionó.

Pese a los pronósticos de lluvias, no se mermó el consumo, ya que los clientes se mantuvieron en los establecimientos.

“El tema de la lluvia, afortunadamente, no afectó a las ventas. Tenemos reportes de socios que tienen restaurantes con terrazas, con jardines, y la gente -aunque en algunos restaurantes se llegó a mojar- nunca abandonó los negocios. La gente vivió la pasión del futbol y esta fecha histórica que será para recordar. Fue un gran día para el comercio y esperamos que este domingo va a estar igual, a reventar todos los negocios”, adelantó.

Estos picos de consumo son un incentivo para el comercio que, de acuerdo con el presidente de la cámara, no tuvo su mejor arranque de año.

Aunque los primeros días de la justa deportiva no cumplieron las expectativas del comercio local, han logrado un incremento en ventas en ciertas fechas.

El sector comercio cerró 2025 con una caída de 1.9%, a tasa anual, con base en las cifras originales del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esa variación resultó del decrecimiento del primero, segundo y cuarto trimestre, mientras que en el tercero no registró variación.

El comercio es una de las principales actividades económicas del estado; en el primer trimestre del 2026 empleó a 194,767 personas, representó a 16% de la población ocupada. Sin embargo, la ocupación en esa rama se redujo 11.7% respecto al primer trimestre del año anterior, reporta el instituto de estadística.