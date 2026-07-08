Pese a contrabando, industria del vestido en Jalisco creció 1.5%

Guadalajara, Jal. La industria del vestido en Jalisco inició el año con un crecimiento de 1.5% en su actividad manufacturera, en contraste con el decrecimiento que tuvo el sector a nivel nacional y que refleja la capacidad de adaptación de las empresas locales frente a retos como el contrabando de prendas, el aumento en los costos de producción y la escasez de mano de obra.

El presidente de la delegación Jalisco de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive), Jaime Pedroza, comentó a El Economista que aunque el crecimiento de la manufactura quedó por debajo del dinamismo observado en el comercio de ropa, calzado y accesorios -que avanza a un ritmo estimado de 4.3% en tiendas físicas y plataformas digitales-, representa una señal positiva para un sector que durante años ha enfrentado una competencia cada vez más intensa.

"Tener crecimiento ya es bueno porque a nivel nacional está complicado; a nivel nacional sí hubo un decrecimiento", subrayó el dirigente del sector.

Pedroza Hernández explicó que la recuperación responde a diversos factores, entre ellos la resiliencia de los fabricantes jaliscienses que desde hace dos décadas compiten con marcas internacionales y con mercancía de importación, además de las medidas implementadas por el gobierno federal para contener la subvaluación y el ingreso de prendas de contrabando.

Entre estas acciones, destacó también los apoyos financieros contemplados en el Plan México para micro y pequeñas empresas (Mipymes), la política arancelaria aplicada a determinados productos textiles y el cobro de contribuciones a las plataformas extranjeras de comercio electrónico de alto volumen.

Competencia desleal

No obstante, el presidente de Canaive Jalisco advirtió que la competencia desleal sigue siendo uno de los principales desafíos para la industria. De acuerdo con estimaciones del organismo, alrededor del 56% de la ropa que ingresa al mercado mexicano lo hace mediante esquemas de contrabando.

“Siguen estando las subvaluaciones y lo sabe el gobierno. Han estado trabajando junto con nosotros; no desconocen lo que está sucediendo”, puntualizó.

El dirigente señaló que una de las fortalezas de Jalisco radica en que gran parte de sus empresas desarrollan y comercializan marcas propias, lo que les permite generar mayor valor agregado y depender menos de la maquila o de las exportaciones de confección, a diferencia de otras entidades con mayor vocación manufacturera para mercados externos como Estado de México y Puebla.

Cadenas comerciales

Sin embargo, el entorno operativo continúa presionando la rentabilidad de las compañías. El dirigente empresarial indicó que pese al incremento en los costos laborales, las cuotas de seguridad social y otros insumos, hay resistencia de las cadenas comerciales y tiendas departamentales para aceptar ajustes en los precios de compra, debido a la creciente competencia que enfrentan por parte de plataformas digitales internacionales.

“Nos suben los impuestos, sube el Seguro Social, sube todo y nosotros tenemos que dar los mismos precios para seguir siendo competitivos. Nuestras utilidades quedan más pequeñas”, explicó Pedroza.

Déficit de mano de obra

A ello se suma el déficit de mano de obra, uno de los problemas estructurales que enfrenta la industria en Jalisco. La creciente demanda de personal por parte de sectores como el electrónico y la menor disposición de las nuevas generaciones para incorporarse a actividades tradicionales han complicado la contratación de trabajadores especializados.

Pese a este panorama, los industriales identifican oportunidades para fortalecer su crecimiento. Entre ellas destacan la posibilidad de convertirse en proveedores confiables del mercado estadounidense en medio de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, así como acelerar la digitalización de los canales de venta e incorporar innovación, como prendas con nanotecnología, para atender las nuevas preferencias de los consumidores.

Actualmente, Jalisco ocupa el cuarto lugar nacional en producción de prendas de vestir y mantiene un liderazgo en la fabricación de uniformes, con una industria orientada principalmente al mercado interno.