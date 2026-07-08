Coparmex Querétaro pide fortalecer infraestructura eléctrica

Querétaro, Qro. El crecimiento del estado y de la actividad productiva demandan un mayor fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, manifestó la presidenta del Centro Empresarial en Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Beatriz Hernández Rojas, al plantear que existe preocupación por la confiabilidad del suministro eléctrico.

Al emitir un pronunciamiento, aseguró que los cortes de energía y las variaciones en el voltaje están afectando las operaciones de las empresas, de los comercios, de las viviendas y de los servicios públicos.

Cada irrupción, dijo, representa pérdidas para las compañías e incertidumbre para la inversión. Por tanto, hizo un llamado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para fortalecer la infraestructura.

“Requerimos certeza jurídica y normativa, seguridad, condiciones logísticas y de infraestructura que toca a los gobiernos, para que las empresas puedan hacer lo suyo. (…) Por eso, desde Coparmex Querétaro hacemos un firme y respetuoso llamado sobre una situación que hoy nos preocupa como sector productivo, así también, a miles de familias, la confiabilidad del suministro eléctrico. Los cortes de energía y las variaciones de voltaje ya están afectando la operación de empresas, comercios, hogares, incluso, servicios públicos esenciales”, expresó.

La presidenta estatal de Coparmex argumentó que el año pasado la Comisión Estatal de Aguas (CEA) reportó 685 interrupciones eléctricas que impactaron su infraestructura y en el primer semestre sumaron 416 fallas.

En tanto, reconoció las inversiones de la CFE para aumentar la capacidad eléctrica de la entidad, aunque -refirió- son insuficientes.

“Toda inversión que fortalezca nuestra infraestructura energética es bienvenida y necesaria, sin embargo, está muy lejos aún de ser suficiente. El crecimiento que vive nuestro estado y la derrama económica de su planta productiva merece y exige más”, dijo.

Beatriz Hernández declaró que es indispensable que se destinen más recursos al mantenimiento, la modernización y el fortalecimiento de las redes de transmisión y distribución, para evitar irrupciones en el servicio.

“Ni Querétaro ni el país pueden poner en riesgo su competitividad por una infraestructura que requiere mayor atención e inversión. Cada corte representa pérdidas para las empresas, incertidumbre para la inversión y afectaciones directas para las familias mexicanas”, mencionó.

Con anterioridad, el 24 de junio, en conferencia de prensa funcionarios estatales también hicieron un llamado a la CFE para atender inconsistencias en el servicio.

En este tema, el 5 de julio la CFE informó en un comunicado que ha dado respuesta inmediata a las contingencias en el suministro eléctrico en Querétaro, derivadas de fenómenos meteorológicos.

La CFE precisó que el tiempo promedio de restablecimiento del servicio ha sido de aproximadamente 5.7 horas y descartó irrupciones prolongadas; ahondó que mantiene coordinación permanente con los distintos órdenes de gobierno para atender las incidencias.

“Como es de conocimiento público, las Redes Generales de Distribución (RGD) pueden verse afectadas por factores ajenos al control operativo de la empresa, entre ellos descargas atmosféricas asociadas a tormentas, accidentes vehiculares, actos de vandalismo, presencia de fauna y caída de árboles provocada por condiciones meteorológicas adversas”.

De acuerdo con la CFE, en lo que va del año en el estado disminuyeron 40% las interrupciones del servicio, respecto a igual lapso del 2025, “resultado de las acciones de mantenimiento, modernización y fortalecimiento de la infraestructura eléctrica”.

También informó que el 4 de julio puso en operación una nueva línea de transmisión de 400,000 volts del Centro de Carga RLX, lo que fortalecerá las obras instruidas a la empresa Ammper y aumentará la confiabilidad del sistema eléctrico.