Materiales de baja huella de carbono impulsan una nueva etapa en la construcción ligera

La innovación en materiales comienza a adquirir un papel cada vez más relevante dentro de la construcción ligera. De acuerdo con Saint-Gobain, diversas tecnologías permiten reducir el peso de las edificaciones, mejorar el desempeño térmico e incorporar criterios de sostenibilidad desde los componentes constructivos.

Entre las principales innovaciones identificadas por la compañía destacan:

Vidrio arquitectónico de baja huella de carbono . " . " La nueva generación de vidrio arquitectónico bajo en carbono ha logrado reducir hasta 42% su huella de carbono incorporada respecto a vidrios convencionales, manteniendo el mismo desempeño óptico y estructural", indicó la empresa en un comunicado.

Sistemas de aislamiento térmico con contenido reciclado . Según la firma, algunas soluciones de lana de vidrio incorporan hasta 80% de material reciclado, a partir de una combinación de arena, vidrio reciclado y vidrio recuperado.

Hojas de yeso fabricadas con material reciclado . "La nueva generación de hojas de yeso ya permite fabricar soluciones con 100% yeso reciclado, recuperado de residuos de construcción y demolición ", destacó la compañía.

Sistemas industrializados para construcción ligera. De acuerdo con Saint-Gobain, estas soluciones permiten reducir el peso de los edificios, optimizar recursos y acelerar los tiempos de construcción. Además, contribuyen a mejorar la eficiencia energética, el confort acústico y la resiliencia de las edificaciones durante su ciclo de vida.

Aislamiento y reciclaje fortalecen la economía circular

La empresa destacó que la capacidad de los sistemas de aislamiento para reducir las necesidades de calefacción y enfriamiento durante décadas los convierte en una de las estrategias más efectivas para disminuir el impacto ambiental de los edificios a lo largo de su vida útil.

En el caso de las soluciones fabricadas con yeso reciclado, la compañía sostuvo que esta tecnología reduce la necesidad de materias primas vírgenes y permite reincorporar materiales recuperados de residuos de construcción y demolición a nuevos proyectos sin comprometer su desempeño técnico.

La compañía consideró que la reducción de peso, el desempeño térmico, la eficiencia estructural y la incorporación de nuevas tecnologías materiales forman parte de la evolución que experimenta actualmente la construcción ligera.

En este contexto, materiales más avanzados, eficientes y adaptados a nuevas necesidades urbanas buscan impulsar edificios con mejor desempeño y mayor capacidad de respuesta frente a los retos del entorno construido.