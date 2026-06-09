Ley de Obra Pública en Puebla debe mejorar para evitar vicios ocultos: AMIC

Puebla, Pue. La Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción (AMIC), sección Puebla, pidió al Congreso local, la discusión para mejorar la Ley de Obra Pública, a fin de que el gobierno del estado y municipios tengan normas técnicas propias que permitan evitar “vacíos o vicios” por parte de las constructoras.

Francisco Javier Tejeda Ortega, presidente local de ese organismo, dijo que en el caso de los municipios se debe modificar el Código Reglamentario Municipal (Coremun) para tener una división entre las cuestiones técnicas y el marco normativo general.

Explicó que a partir de esa medida, las firmas que busquen realizar alguna construcción tendrán que cumplir con tres aspectos específicos, diseño por sismo, características desuelo o diseño de cimentaciones y dictámenes estructurales.

“En el caso de la ciudad de Puebla se debe brindar a la ciudad una normativa actualizada, moderna y al tipo de construcciones que se están realizando, mucho mayor a las que se hacían hace 20 años atrás, ya que estaban revueltos los aspectos normativos generales con todos los criterios técnicos”, pronunció.

Tejeda Ortega comentó que se debe clarificar dónde van a estar contenidos los aspectos técnicos para realizar los diseños conforme a las normativas actuales.

Facilidad de revisión

Señaló que las modificaciones en la Ley de Obra permitirán que las autoridades puedan tener más facilidad de revisión de los proyectos, ya que anteriormente sólo se habían realizado correcciones o revisiones de transcripción pero no cambios de fondo.

“Pedimos revisar lo relacionado a procedimientos de licencias, usos de suelo y lo relacionado normativa de desarrollo urbano”, ahondó.

Asimismo, exhortó a los municipios que capaciten a los inspectores de desarrollo urbano ya que las constructoras tendrán que llevar una bitácora en que los funcionarios deberán conocer el avance de la obra, pues se utilizaría GPS e imágenes para determinar si se cumple con lo establecido; además de que evitaría la corrupción.

Consideró vital que se cree una contraloría ciudadana que verifique los procesos de licitación que emita el gobierno estatal y municipios, para garantizar transparencia y equidad en los concursos.

Sugirió a los diputados abrir al debate esa propuesta, ya que se necesita dar certidumbre a los constructores sobre cómo se eligen a los ganadores de proyectos, al tener dudas que sea por propuesta económica y técnica.

Dijo que la figura que se propone podrá tener la facultad de revisar no solo expedientes y currículum de la empresa participante, sino verificar que la elegida sea la mejor opción o sino en su caso pedir que se repita el proceso de licitación, cuando se trate de obras grandes.