Inmobiliarios piden a constructores en Puebla respetar entorno con oferta vertical

Puebla, Pue. El sector inmobiliario llamó a los desarrolladores que respeten el entorno urbano de ciertas zonas de la ciudad de Puebla para la construcción de nuevos edificios, ya que hay quejas de vecinos respecto a afectaciones que generan en el suministro de agua y porque hay proyectos que están superando el número de niveles permitidos.

Así lo comentó Carolina León Soriano, presidenta de la Asociación para la Defensa y Apoyo al Gremio Inmobiliario (Adagi). Destacó que urge un ordenamiento por parte del ayuntamiento de Puebla, ya que constructores están comprando casonas con el fin de usar los terrenos para hacer edificios de cinco niveles.

En este contexto, puntualizó que son constructores foráneos, por ejemplo de Tlaxcala, quienes están haciendo proyectos de oferta vertical en los últimos cinco años, sobre todo en las zonas centro y sur-poniente.

Admitió que se ha vuelto recurrente la queja de vecinos por ese tipo de edificios de departamentos, situación que compete al ayuntamiento de Puebla revisar y determinar si autoriza o no los permisos.

“Hemos pedido a los desarrolladores que sean cuidadosos en la elección de zonas para detonar alguna edificación, a fin de evitar no solo quejas sino problemas de desabasto en agua a sus propios compradores”, comentó.

Apegarse al Plan de Desarrollo Urbano

León Soriano mencionó que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad del municipio pide a las vivienderas apegarse al Plan de Desarrollo Urbano, donde están identificadas las zonas susceptibles para construir.

Refirió que un par de proyectos se retrasaron dos años por oposición de vecinos, quienes acusaban que “rompían con el entorno urbano y que derivó en amparos contra la obra para frenarla o cancelarla, lo cual no ocurrió”.

En este tenor, advirtió que si no toman en cuenta las recomendaciones de la autoridad pueden ocurrir más situaciones de este tipo aun cuando haya una necesidad de vivienda en la zona centro.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano municipal hay una necesidad de 20,000 casas en la zona centro y solo se han construido 4,000 con 11 edificios nuevos, pero los empresarios han visto que eso no se puede cubrir a corto plazo si ven esas trabas que incluye zonas con escasez de agua y problemas de movilidad.

La expresidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Puebla, comentó que antes de construir, el desarrollador debe investigar si la zona es viable.

De acuerdo a la información que maneja, hay seis proyectos en puerta, los cuales generarían 180 departamentos en la zona del Centro Histórico y 40 al sur-poniente de la Angelópolis.

Recalcó que los constructores deben contribuir a ello, para lo cual es necesario que haya una relación con autoridades municipales para que se construya de manera sustentable.