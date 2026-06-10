Sismos exponen rezago normativo: la mitad del país carece de reglamentos de construcción

La seguridad estructural y la resiliencia de millones de viviendas mexicanas frente a fenómenos como los sismos dependen, en gran medida, del código postal donde se localizan, ya que la mitad del territorio nacional carece de reglamentos de construcción, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

De acuerdo con Oscar López Bátiz, subdirector de Riesgos Estructurales del Cenapred, aproximadamente 50% del territorio nacional no dispone de reglamentos de construcción. Además, más de la mitad de los municipios que sí cuentan con normativas, tiene instrumentos desactualizados.

El especialista destacó que la Ciudad de México, una de las zonas con mayor riesgo sísmico, cuenta con normas para supervisar edificaciones nuevas y existentes con el objetivo de garantizar niveles adecuados de seguridad estructural. Sin embargo, la realidad es distinta en buena parte del país.

“Desafortunadamente, en el país los reglamentos de municipios y estados la mitad no tiene reglamento”, dijo durante su participación en un foro organizado por el Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM).

Impacto en vivienda

Darío Rivera Vargas, coordinador adjunto del Comité de Seguridad Estructural del CICM y vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, advirtió que el crecimiento de las grandes ciudades ha incrementado la exposición de la población a los riesgos asociados con los movimientos telúricos.

“Desafortunadamente, el mayor porcentaje de los daños se lo lleva la vivienda. Una de las claves fundamentales por las que creemos que esto se da es debido a la autoconstrucción”, declaró.

Por su parte, López Bátiz explicó que los daños suelen ser mayores en países en desarrollo debido a que una parte importante de las edificaciones se construye fuera de esquemas formales de supervisión técnica.

Retos de prevención

Ante este panorama, los expertos consideraron necesario impulsar políticas públicas que acerquen información técnica a la población, como guías y cartillas de construcción de fácil comprensión que permitan a las familias tomar mejores decisiones al momento de ampliar, remodelar o construir una vivienda.

Pese a los desafíos, los especialistas resaltaron que existen experiencias exitosas que demuestran la efectividad de las medidas de reforzamiento estructural. Rivera recordó que los edificios rehabilitados después del sismo de 1985 mostraron un desempeño favorable durante el terremoto de 2017.

“No todo está mal, también vemos que los edificios rehabilitados después del sismo de 1985 tuvieron un comportamiento razonable en el 2017. Solo 10% tuvo algún nivel de daño. Es decir que ya hay buenas prácticas que se pueden promulgar para tener el nivel de confianza en el desempeño de los inmuebles a futuro”, afirmó.