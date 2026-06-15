¿Tu inquilino quiere subarrendar o abrir un negocio durante el Mundial ? Tu patrimonio corre riesgo

Eventos masivos como la Copa Mundial de Futbol 2026 puede ser pretexto para que algunos inquilinos busquen formas de obtener ingresos extra, como subarrendar o poner un pequeño negocio en el hogar. Aunque parezca una actividad inofensiva, no lo es, ya que puede tener consecuencias importantes, especialmente para los propietarios.

El costo puede ir desde multas, sanciones administrativas e incluso poner en juego el inmueble. Para evitar problemas futuros con los inquilinos, te compartimos en qué fijarse en los contratos para proteger tu patrimonio y estabilidad económica.

El subarrendamiento no está permitido, a menos que lo diga el contrato

Una de las prácticas que podrían ocurrir durante eventos masivos como el Mundial es el subarrendamiento temporal de habitaciones o espacios para turistas. Sin embargo, esta es una práctica que suele estar prohibida, a menos que esté expresamente establecida en el contrato, dijo Miguel Saucedo, abogado experto en materia inmobiliaria.

Y de suceder, el arrendador debe estar enterado.

“Si el inquilino subarrienda sin autorización, el propietario podrá solicitar la rescisión del contrato de arrendamiento y la ley lo protege”, señaló.

Esto significa que un arrendatario no puede, por ejemplo, dividir una vivienda o rentar habitaciones a visitantes si el contrato no lo permite explícitamente.

Los negocios en vivienda están contra la ley

Miguel Saucedo explica que una vivienda tiene registro para ser utilizada exclusivamente como casa habitación, y el permiso de uso de suelo depende de los gobiernos locales, como las alcaldías. La tipificación también está contenida en el mismo contrato.

Un inquilino que renta una casa o departamento, además, la usa para una actividad económica como una tiendita de souvenirs del Mundial, venta de bebidas preparadas o un salón de uñas y pestañas, no solo incumple con el contrato, sino que va en contra del orden legal y puede tener consecuencias graves.

“Te pueden clausurar, te pueden multar y esas multas van directamente al propietario, no al inquilino. Ese es el problema mayúsculo”, dice el abogado.

La situación puede empeorar si el espacio es utilizado para actos ilícitos, ya que entra en un proceso aún más largo y puede comprometerse la propiedad.

El costo de un conflicto puede durar años

Cuando no existen mecanismos preventivos adecuados, un problema como estos puede derivar a un litigio largo para recuperar la propiedad. Este proceso puede durar de 12 meses hasta dos años.

Además del juicio, también es un periodo en el cual el propietario deja de recibir el ingreso de la renta y en el cual debe pagar los honorarios. Esta situación financiera y patrimonial puede prevenirse si se cuenta con los instrumentos adecuados desde el inicio.

El contrato es la principal línea de defensa

Aunque todavía existen acuerdos verbales, lo más importante es contar con un contrato de arrendamiento escrito.

"Todos los arrendamientos deberían tener un contrato firmado por ambas partes", dice Marco Torres, director ejecutivo de EnCasa.mx. Cuando las reglas están en papel, se convierte en una herramienta jurídica para actuar en caso de incumplimiento.

El contrato no puede hacerlo cualquiera, sino que es una tarea de un abogado especializado. Puede ser tentador descargar un contrato de internet o elaborar uno con herramientas de inteligencia artificial, pero estos no contemplan particularidades necesarias en el caso, o incluso están mal fundamentados.

Miguel Saucedo señala que los contratos realizados con inteligencia artificial llegan a retomar fundamentos legales de otros países o estados que no se apegan a la realidad jurídica de quien lo solicita. Así que cuando se llega a tribunales por un conflicto, resulta que el documento no protege como debería.

“Nos han llegado contratos fundamentados con leyes de Guatemala o Colombia. Suena ridículo, pero sí sucede”, comenta.

Arturo Rosales, director de Finanzas de Mica.Rent, reconoce que las personas que utilizan contratos genéricos de internet suelen estar desprotegidos de algunas cuestiones, como el subarrendamiento. Al no estar por escrito, el arrendador tiene menos herramientas para actuar.

El precio de tener una asesoría legal desde el inicio no es comparable a lo que podría ocurrir en algún conflicto posterior.

“El propietario está protegiendo un inmueble de millones de pesos, no una renta mensual. El riesgo es totalmente desproporcionado”, afirmó el abogado.

Así que la mejor defensa, debe guiarse por un contrato sólido, elaborado por un especialista y conforme a la normativa.

"Como propietario pones en manos de otra persona un patrimonio que tiene un costo muy alto", puntualiza Marco Torres, director ejecutivo de EnCasa.mx.

Escribe tus comentarios a carolina.aguilar@eleconomista.mx