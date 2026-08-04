FGR desmantela cuatro centros de huachicol en tres estados; asegura más de un millón de litros

La Fiscalía General de la República (FGR) desmanteló cuatro centros utilizados para el procesamiento ilícito de combustibles en San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, donde fueron asegurados más de un millón de litros de hidrocarburos y petrolíferos, además de maquinaria especializada, contenedores, equipo de cómputo y diversa infraestructura utilizada para estas operaciones clandestinas.

Los operativos fueron encabezados por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y Pemex Logística, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.

Operativos derivaron de inteligencia y denuncias anónimas

La FGR informó que las investigaciones se desarrollaron a partir de labores de inteligencia, intercambio de información y denuncias ciudadanas que alertaban sobre el ingreso constante de autotanques y pipas a diversos inmuebles, donde presuntamente se realizaban actividades relacionadas con el procesamiento ilegal de combustibles.

Las autoridades obtuvieron órdenes de cateo para intervenir los inmuebles identificados, sin que hasta el momento se reportaran personas detenidas, ya que las instalaciones aparentemente se encontraban abandonadas al momento de los aseguramientos.

San Luis Potosí concentró dos de los aseguramientos

En el municipio de San Luis Potosí fue localizado el mayor centro de procesamiento ilícito. Durante el cateo fueron asegurados ocho tanques con capacidad aproximada de 80,000 litros cada uno, ocho cilindros horizontales, seis cilindros verticales, 894 contenedores con capacidad de 1,000 litros, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico diésel, una tarraja eléctrica para tubos, equipo de cómputo, una camioneta tipo pick up y diversa documentación.

Además, las autoridades localizaron entre 500,000 y 600,000 litros de petrolífero, así como 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas.

En un segundo inmueble ubicado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fueron asegurados 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburos, aproximadamente 40,000 litros de petróleo crudo y diésel, muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y documentación relacionada con las operaciones.

Hidalgo y Morelos también fueron intervenidos

En el municipio de Tizayuca, Hidalgo, las fuerzas federales aseguraron 32 contenedores con capacidad de 1,000 litros y otros 25 con capacidad para 5,000 litros, además de 456,300 litros de probable hidrocarburo o productos químicos, equipo de cómputo, monitores, dispositivos electrónicos y documentación diversa.

Mientras tanto, en Cuautla, Morelos, las investigaciones comenzaron tras denuncias que reportaban el ingreso frecuente de pipas escoltadas por camionetas, así como fuertes olores a hidrocarburos y sustancias químicas.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron el inmueble y tomaron muestras del material encontrado; sin embargo, la FGR no precisó el volumen de combustible ni el equipo localizado en este sitio.

Suman nuevos golpes contra el robo de hidrocarburos

Con estos aseguramientos, la FGR señaló que ya son seis los centros clandestinos detectados en las últimas semanas, luego de los operativos realizados previamente en Cadereyta, Nuevo León, y Reynosa, Tamaulipas. La Fiscalía informó que las investigaciones permanecerán abiertas para identificar y detener a los responsables de estas operaciones ilegales.

"La instituciones de seguridad y procuración de justicia continuarán desarrollando líneas de investigación, acciones operativas y trabajos de inteligencia para identificar, detener y llevar ante la justicia a quienes participen en estas actividades, debilitando sus capacidades operativas, financieras y logísticas, con el propósito de proteger la infraestructura estratégica del país y salvaguardar la seguridad de la población", señaló la dependencia.