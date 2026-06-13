¿Planeas mudarte? Estos son los precios de renta de departamentos en Monterrey en 2026

El crecimiento económico de Nuevo León y la llegada de nuevas inversiones han impulsado la demanda de casas y departamentos en renta en Monterrey, la capital de este estado de vocación industrial. Conocer los precios de alquiler en distintos municipios de la zona metropolitana es clave para quienes desean vivir en este punto del norte.

De acuerdo con datos del Index mensual de Inmuebles24, actualmente el precio promedio de la vivienda en renta en Monterrey se acerca a los 25,000 pesos mensuales, aunque los costos varían de forma importante según la ubicación.

Julio César Mendoza, director comercial de Inmuebles24, explicó que el mercado atraviesa un periodo de alta demanda impulsado principalmente por la relocalización de empresas en los últimos años, fenómeno conocido como nearshoring.

Nuevo León registró el año pasado un aumento de 73% en la Inversión Extranjera Directa (IED) y concentra más de 142 parques industriales, factores que han fortalecido la llegada de empresas y trabajadores especializados.

“Esto lleva a una ola de ejecutivos, ingenieros y expatriados nacionales e internacionales que buscan rentar propiedades de nivel medio-alto y residencial plus de manera inmediata, elevando la velocidad de absorción en el mercado de alquiler”, comentó Mendoza.

Precios por municipio

Entre los principales municipios de la Zona Metropolitana de Monterrey, San Pedro Garza García registra las rentas más elevadas, con precios cercanos a los 30,000 pesos mensuales, según Inmuebles24.

En contraste, Guadalupe se mantiene como una de las opciones más accesibles, con rentas alrededor de los 16,000 pesos al mes.

Otros municipios atractivos para quienes desean vivir en esta ciudad son:

San Nicolás de los Garza: 17,104 pesos mensuales.

Apodaca: 19,257 pesos mensuales.

Monterrey : 21,560 pesos mensuales.

: 21,560 pesos mensuales. Santa Catarina: 23,885 pesos mensuales.

Los datos corresponden a departamentos de 65 metros cuadrados con dos recámaras y se basan en los anuncios publicados en la plataforma durante el periodo analizado.

Zonas con mayores alzas

Además de los niveles actuales de renta, algunos municipios han experimentado incrementos importantes en los últimos dos años. San Nicolás de los Garza encabeza la lista con un aumento de 33% en los precios de alquiler.

Le siguen Apodaca, con una variación de 25%; Guadalupe, con 22%; Monterrey, con 13%; y Santa Catarina, también con 13 por ciento. Por su parte, San Pedro Garza García registra un incremento de 7% en el mismo periodo.

Estos datos reflejan que el aumento en la demanda no se concentra únicamente en las zonas tradicionalmente más exclusivas, sino que se extiende a diversos corredores habitacionales de la metrópoli.