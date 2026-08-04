Reconoce Gobernadora Yeraldine cumplimiento de acuerdos de la presidenta Sheinbaum con las y los productores de maíz de Sinaloa

Más 26 mil 800 productores recibirán un apoyo a la comercialización por tonelada de maíz, que representan 4 mil 566 millones de pesos, por de la venta de 3.5 millones de toneladas, que fue el total de la cosecha.

Culiacán, Sinaloa, a 04 de agosto de 2026.- Al hacer entrega de Tarjetas del Bienestar a productores sinaloenses en compañía de la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, reconoció que los compromisos que hizo el pasado 28 de febrero la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, durante un encuentro con productores en Culiacán, ya fueron cumplidos a cabalidad, como es la venta del total de la cosecha de maíz y el pago del apoyo a la comercialización por tonelada.

Cabe destacar que durante su reciente visita a la capital del estado, la presidenta de México sostuvo un encuentro en la AARC con cientos de productores, donde hizo tres compromisos puntuales, como fue el otorgamiento de este apoyo a la comercialización, la búsqueda de un precio rentable para la tonelada de maíz que se fijó en seis mil pesos, y el tercero, que se vendiera el total de la producción de este ciclo agrícola, que fue de 3.5 millones de toneladas, compromisos que se cumplieron.

En su mensaje, la gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde, dijo que hoy con la entrega de las Tarjetas del Bienestar a 580 productores en esta primera etapa, del total de los 26 mil 800 productores de todo el estado, inicia el pago de los incentivos a la comercialización correspondiente al ciclo agrícola otoño-invierno 2025-2026.

“Este pago marca un hecho histórico, ya que por primera vez fue acordado antes de la comercialización de la cosecha, como ya lo mencionaba la secretaria Columba, dentro del nuevo sistema de ordenamiento, producción y comercialización del maíz, brindando mayor certidumbre a las y los productores”, reconoció.

Por ello, la gobernadora de Sinaloa reconoció que tanto para la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, como para ella en lo personal, el desarrollo del campo es una prioridad, porque fortalecer a las y los productores, significa fortalecer la economía, la seguridad alimentaria y el bienestar de las familias mexicanas.

“El compromiso de los gobiernos de la Cuarta Transformación con las mujeres y los hombres del campo es firme, y acciones como ésta, de entrega de Tarjetas del Bienestar lo demuestran. Por ello expreso mi reconocimiento a nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, así como a todo su equipo de trabajo por el respaldo que brindan a las y los productores de Sinaloa”, señaló.

De igual manera, aseguró que desde Sinaloa se continuará trabajando de la mano con el Gobierno de México, para fortalecer la soberanía y la autosuficiencia alimentaria de nuestro país.

Por su parte, la titular de SADER, Columba López, destacó que hoy está vendido el 100 por ciento de la cosecha de maíz de Sinaloa, de 3 millones 509 mil toneladas, situación que generaba mucha incertidumbre en febrero, como así se lo manifestaron los productores a la presidenta Claudia Sheinbaum, y por ello se asumió este compromiso, el cual ya fue cumplido en su totalidad.

Informó que la cosecha estuvo amparada en mil 943 contratos de 26 mil 800 productoras y productores, que sembraron 348 mil 45 hectáreas, sin distinción entre pequeños, medianos y grandes agricultores, pues el apoyo se entregará a todos por igual, sin importar la superficie que hayan sembrado.

López Gutiérrez detalló que el apoyo en general a los productores consta de tres variantes, la primera es el apoyo directo del gobierno federal, el segundo es el apoyo directo del Gobierno del Estado de Sinaloa, y el tercero es financiamiento mediante un programa de gobierno para crédito que se llama Cosechando Soberanía.

“Hoy, ¿saben cuánto está llegando a Sinaloa con estas acciones, con lo que estamos haciendo? Tan sólo del gobierno federal son 10 mil 100 millones de pesos que hoy están llegando para ustedes”, les dijo la secretaria a los productores.

La secretaria de Agricultura también destacó que hoy quedan cubiertos apoyos de años anteriores, y es la primera vez que el gobierno federal entregará los recursos a los productores de manera directa y sin intermediarios, a través de una tarjeta del Banco de Bienestar, donde se les depositará su dinero, sin ningún tipo de cobro de uso de cuenta, como era en el pasado con cuentas bancarias comerciales.

A nombre de los agricultores, hizo uso de la voz la señora Mariana Baca Martínez, productora del municipio de Ahome, quien agradeció al gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y también a la gobernadora de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, por la entrega de estos apoyos.

“En realidad es un beneficio que todos los que estamos aquí presentes agradecemos, la verdad, se consiguió un buen apoyo y vamos para adelante, yo pienso que nos van a seguir respaldando, como lo dijo la secretaria de Agricultura, que dijo que con nosotros al cien”, agradeció.

También estuvieron presentes en este evento, que tuvo lugar en el auditorio de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), el subsecretario de Agricultura de la SADER, Leonel Cota Montaño; el secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado, Ismael Bello Esquivel; el secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho; el representante de SADER en Sinaloa, Jesús Vega Acuña; el director general del Banco del Bienestar, Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra; el titular de la Unidad de Operación Territorial y Eficiencia Hídrica y Agroalimentaria, Martín Raúl Salgado Vázquez; y la señora Perla Sofía Beltrán Negrete, también en representación de los productores, al igual que la señora Mariana Baca.