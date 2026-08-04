Wall Street cierra con fuertes ganancias; Dow Jones y S&P 500 registran máximos históricos

Los tres principales índices de Wall Street subieron con fuerza en la sesión de este martes, en una jornada de máximos históricos para el Dow Jones y el S&P 500. El optimismo sobre posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán impulsó al mercado.

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, ganó 1.71% con 54,085.88 puntos, mientras que el S&P 500, de las empresas más valiosas, subió 1.79% hasta 7,736.52 puntos. El Nasdaq Composite avanzó 2.59% a 26,584.99.

Los precios del petróleo caían alrededor de 5.5%, aliviando la preocupación de inflación y de tasas de interés más altas, en reacción a unos comentarios de Qatar y del secretario del Tesoro estadounidense, Scott ⁠Bessent, sobre un posible diálogo con Irán.

El gobierno de Qatar informó que los mediadores están logrando avances en los esfuerzos por poner fin a la guerra, aunque Teherán negó afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una negociación de paz que estaría en marcha.

Sin más información por ahora, los participantes siguen atentos las noticias mientras esperan también la publicación de indicadores económicos que podría dar pistas sobre la trayectoria de la tasa clave de la Reserva Federal (Fed) a lo largo de esta semana.

Hoy se conoció que el número de ofertas ⁠de empleo en Estados Unidos se redujo en 178,000 a 7,359 millones en junio, según las cifras de la encuesta JOLTS de Ofertas de Empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo.

En este contexto de menores apuestas por alza de tasas y apetito por el riesgo, destacaron gigantes tecnológicos como Nvidia (+2.56%) y Apple (+1.96%). Los golpeados fabricantes de chips subieron y el índice SOX de semiconductores avanzó 6.55%.

El Dow Jones y el S&P 500 tocaron máximos ⁠históricos impulsados además por los buenos resultados de Caterpillar (+5.60%) y Palantir (+29.45%), que mostraron señales positivas sobre la demanda creada por el negocio de la inteligencia artificial.

Seis de los 11 sectores principales del S&P 500 avanzaron en la jornada, encabezados por tecnologías de la información (+4.09%), materiales (+1.99%) e industriales (+1.80%). En el lado de las pérdidas, servicios públicos (-0.60%) fue el que más cayó.