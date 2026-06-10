Lectura 3:00 min
Inflación baja, pero la papa, vivienda propia y comer fuera de casa siguen presionando el bolsillo
¿Te rinde el dinero? La inflación en México frena a 3.94% en mayo según Inegi, pero la papa, la vivienda y las loncherías siguen presionando tu gasto.
La inflación en México dio un respiro durante mayo al ubicarse en 3.94% anual, lo que representa una disminución mensual de 0.21%, según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Aunque esta desaceleración es una buena noticia para la economía familiar, el bolsillo de los mexicanos aún resiente la presión, ya que alimentos básicos como la papa y servicios cotidianos como las loncherías y la vivienda mantuvieron sus precios al alza.
Te puede interesar
A continuación, te detallamos cuáles fueron los productos que más bajaron y los que más subieron en el quinto mes del año.
¿Qué es la incidencia en la inflación y por qué te afecta?
Para entender el impacto real en tus finanzas personales, es importante hablar de la incidencia mensual. Este concepto se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada producto o componente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) a la inflación general. En palabras sencillas: es qué tanto aporta un producto específico al aumento o disminución del costo de la vida.
De acuerdo con el Inegi el comportamiento de los precios se dividió de la siguiente manera durante mayo:
Productos con mayor incidencia al alza (Lo que más subió)
El gasto en alimentos preparados fuera de casa y ciertos energéticos fueron los principales dolores de cabeza para los consumidores. Los genéricos que más presionaron al alza fueron:
Los 10 productos que más subieron
- Papa y otros tubérculos 12.68%
- Gas doméstico LP 2.04%
- Detergentes 1.96%
- Pollo 1.52%
- Tortilla de maíz 0.81%
- Colectivo 0.61%
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.51%
- Restaurantes y similares 0.41%
- Renta de vivienda 0.34%
- Vivienda propia 0.31%
Productos con mayor incidencia a la baja (Lo que te dio un respiro)
Por otro lado, el bolsillo de los mexicanos se vio beneficiado por la reducción estacional en las tarifas eléctricas y la baja en algunos alimentos clave de la canasta básica:
Los 10 productos que más bajaron
- Pepino -31.50%
- Tomate verde -28.73%
- Limón -18.51%
- Electricidad -17.88%
- Otros chiles frescos -17.88%
- Chile serrano -16.98%
- Gas doméstico natural -7.88%
- Cebolla -5.84%
- Plátanos -5.42%
- Huevo -4.92%
Alimentos básicos en la dieta mexicana: El impacto anual
En un análisis de México, ¿Cómo Vamos? a tasa anual, diversos alimentos centrales en la dieta de los mexicanos mantienen una tendencia al alza, aunque mostraron una ligera moderación respecto a lo visto en abril.
Las frutas y verduras registraron los incrementos anuales más severos:
- Jitomate: +99.23%
- Papa: +57.3%
- Chile serrano: +37.7%
- Zanahoria: +21.22%
- Cebolla: +12.8%
En la medición anual, el jitomate se mantiene en la primera posición como el producto con mayor incidencia al alza, seguido por la vivienda propia, las loncherías y los cigarrillos. En contraste, los productos que lograron dar un alivio a tasa anual fueron el huevo, el pollo, el aguacate, el frijol, los plátanos y los paquetes de internet y telefonía, según México, ¿Cómo Vamos?
Escribe tus dudas a carolina.aguilar@eleconomista.mx