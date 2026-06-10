Inflación baja, pero la papa, vivienda propia y comer fuera de casa siguen presionando el bolsillo

La inflación en México dio un respiro durante mayo al ubicarse en 3.94% anual, lo que representa una disminución mensual de 0.21%, según reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Aunque esta desaceleración es una buena noticia para la economía familiar, el bolsillo de los mexicanos aún resiente la presión, ya que alimentos básicos como la papa y servicios cotidianos como las loncherías y la vivienda mantuvieron sus precios al alza.

A continuación, te detallamos cuáles fueron los productos que más bajaron y los que más subieron en el quinto mes del año.

¿Qué es la incidencia en la inflación y por qué te afecta?

Para entender el impacto real en tus finanzas personales, es importante hablar de la incidencia mensual. Este concepto se refiere a la contribución en puntos porcentuales de cada producto o componente del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) a la inflación general. En palabras sencillas: es qué tanto aporta un producto específico al aumento o disminución del costo de la vida.

De acuerdo con el Inegi el comportamiento de los precios se dividió de la siguiente manera durante mayo:

Productos con mayor incidencia al alza (Lo que más subió)

El gasto en alimentos preparados fuera de casa y ciertos energéticos fueron los principales dolores de cabeza para los consumidores. Los genéricos que más presionaron al alza fueron:

Los 10 productos que más subieron

Papa y otros tubérculos 12.68% Gas doméstico LP 2.04% Detergentes 1.96% Pollo 1.52% Tortilla de maíz 0.81% Colectivo 0.61% Loncherías, fondas, torterías y taquerías 0.51% Restaurantes y similares 0.41% Renta de vivienda 0.34% Vivienda propia 0.31%

Productos con mayor incidencia a la baja (Lo que te dio un respiro)

Por otro lado, el bolsillo de los mexicanos se vio beneficiado por la reducción estacional en las tarifas eléctricas y la baja en algunos alimentos clave de la canasta básica:

Los 10 productos que más bajaron

Pepino -31.50% Tomate verde -28.73% Limón -18.51% Electricidad -17.88% Otros chiles frescos -17.88% Chile serrano -16.98% Gas doméstico natural -7.88% Cebolla -5.84% Plátanos -5.42% Huevo -4.92%

Alimentos básicos en la dieta mexicana: El impacto anual

En un análisis de México, ¿Cómo Vamos? a tasa anual, diversos alimentos centrales en la dieta de los mexicanos mantienen una tendencia al alza, aunque mostraron una ligera moderación respecto a lo visto en abril.

Las frutas y verduras registraron los incrementos anuales más severos:

Jitomate: +99.23%

+99.23% Papa: +57.3%

+57.3% Chile serrano: +37.7%

+37.7% Zanahoria: +21.22%

+21.22% Cebolla: +12.8%

En la medición anual, el jitomate se mantiene en la primera posición como el producto con mayor incidencia al alza, seguido por la vivienda propia, las loncherías y los cigarrillos. En contraste, los productos que lograron dar un alivio a tasa anual fueron el huevo, el pollo, el aguacate, el frijol, los plátanos y los paquetes de internet y telefonía, según México, ¿Cómo Vamos?

Escribe tus dudas a carolina.aguilar@eleconomista.mx