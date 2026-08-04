Ranking QS 2027: Las 10 universidades mejor posicionadas en Latinoamérica

Dos instituciones mexicanas se mantienen posicionadas entre las mejores 10 universidades de América Latina del ranking Quacquarelli Symonds (QS) 2027, sin embargo a nivel global mostraron un retroceso respecto a la edición previa.

En esta edición, el ranking QS evaluó a 8,808 instituciones de educación superior de 106 países, de las cuales 1,504 universidades lograron conformar el listado.

Para la última edición de este análisis elaborado por QS, La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se ubica en la posición cuatro de la región, sin embargo a nivel global ocupa el lugar 145, es decir, retrocedió nueve posiciones respecto al ranking del año pasado.

En tanto el Tecnológico de Monterrey se encuentra en el sexto lugar a nivel Latinoamérica, mientras que en el ranking global se ubica en la posición 188, un lugar por debajo de lo registrado en el ranking QS de 2026.

México registró 18 instituciones para este año, cuatro universidades menos que el año pasado.

En la región, la insitución mejor posicionada fue la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con una puntuación general de 72.3.

A nivel mundial, el primer lugar del ranking es para el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), localizada en Estados Unidos; mientras que el segundo lugar es para el Imperial College de Londres, junto con la Universidad de Stanford.

(Con información de Alba Servín.)