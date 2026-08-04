Leyendas del Futbol mexicano integran serie de billetes conmemorativos presentados por Lotería Nacional

La directora Olivia Salomón expresó que las verdaderas leyendas permanecen en la memoria de un pueblo agradecido y en las historias que siguen contándose de generación en generación.

El director de la CONADE, Rommel Pacheco, expresó que este billete conmemorativo trasciende cualquier premio económico, pues su verdadero valor está en la inspiración que representa a lo largo del país.

Gabriela Cuevas, quien fue Coordinadora del Gobierno Federal para la Copa Mundial, dijo que México demostró estar listo para éste y los próximos mundiales, e invitó a que las leyendas del futbol que aparecen en la serie, inspiren a niñas, niños y jóvenes a atreverse a soñar.

El Sorteo Superior No. 2893 cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series, contiene una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios y se celebrará el próximo viernes 7 de agosto de 2026.

Las imágenes de 24 exseleccionados mexicanos integran una serie de billetes de Lotería Nacional denominada “Leyendas del Futbol” emitidos a través del Sorteo Superior No. 2893 en reconocimiento a distintas trayectorias que marcaron historia, y que con su talento, disciplina y profesionalismo, destacaron portando la camiseta del equipo nacional y que ahora permanecen como parte de la memoria deportiva del país.

Desde la sede de los sorteos tradicionales fue presentado el billete conmemorativo por Olivia Salomón, directora general de Lotería Nacional; Rommel Pacheco Marrufo director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE); Gabriela Cuevas Barron, quien fungió como Coordinadora del Gobierno Federal para la Copa Mundial 2026, así como por varios exseleccionados nacionales que figuran en los diseños conmemorativos: Francisco Javier “El Abuelo” Cruz, Fernando Quirarte “El Sheriff”, Ignacio Ambríz, Félix Cruz, Manuel Negrete y Oscar “El Conejo” Pérez.

Esta serie de cachitos la complementan: Jorge Campos, Ricardo Peláez, Rafael García, Ramón Morales, Gerardo Torrado, Jared Borgetti, Ramón Ramírez, Luis García, Carlos Hermosillo, Luis Roberto Alves, Miguel España, Henry Martín, Pável Pardo, Miguel Layún, Alberto García, Ricardo Osorio, Marco Fabián y Francisco Fonseca.

Durante su mensaje, la directora Olivia Salomón destacó que este reconocimiento cobra especial significado porque llega después de la Copa Mundial, acontecimiento que mostró al mundo el rostro de un México organizado, hospitalario y en paz. Afirmó que con el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum, nuestro país recibió con éxito a millones de visitantes y consolidó un legado que trasciende las canchas y que se traduce en nueva infraestructura, más espacios para el deporte, convivencia comunitaria e inspiración para niñas, niños y jóvenes.

Olivia Salomón precisó que con ese mismo espíritu, hoy se reconoce a quienes con su talento y entrega ayudaron a escribir algunas de las páginas más memorables del futbol mexicano, ya que cada uno de los futbolistas de la serie representa una época distinta y una historia diferente. Por ello, refirió que el billete conmemorativo es mucho más que un reconocimiento deportivo: “es un homenaje nacional a futbolistas cuyo legado permanece vivo en la memoria de millones de mexicanas y mexicanos y que hoy también queda inmortalizado en la Lotería Nacional”.

La titular de la institución de la suerte precisó que las victorias pasan, los campeonatos terminan, los estadios cambian, “pero las verdaderas leyendas permanecen: permanecen en la memoria de un pueblo agradecido, en las historias que siguen contándose de generación en generación. Y hoy también permanecen en un billete de la Lotería Nacional”.

Rommel Pacheco, director de la CONADE, reconoció el trabajo de Olivia Salomón por impulsar el deporte a través de la Lotería Nacional, y de Gabriela Cuevas Barron por el impulso del Mundial Social, iniciativa que reunió a más de 98 mil equipos en todo el país, alcance que representa “el semillero más grande que se haya creado” en la historia del deporte mexicano.

Pacheco Marrufo puntualizó que los goles, las copas y los triunfos son importantes, pero que el verdadero legado está en el ejemplo que inspira a que más niños, niñas y jóvenes practiquen el deporte. Agregó que este billete conmemorativo trasciende cualquier premio económico, pues su verdadero valor está en la inspiración que representa a lo largo del país.

En tanto que Fernando Quirarte “El Sheriff”, seleccionado del 86, expresó que la pasada Copa del Mundo permitió demostrar la enorme pasión que México siente por este deporte y la huella que el futbol ha dejado en nuestra historia, y agregó: “gracias por abrir este espacio para celebrar la historia del deporte mexicano y por recordarnos que las grandes historias también merecen quedar plasmadas en las instituciones que forman parte de la memoria de nuestro país”.

El Sheriff sostuvo que este reconocimiento “es para todas las personas que hicieron posible nuestras carreras, porque ningún futbolista llega solo; detrás de cada partido hubo padres que hicieron sacrificios, entrenadores que creyeron en nosotros, compañeros con quienes compartimos victorias y derrotas, y millones de aficionados que nos impulsaron con su pasión”.

Mientras que Francisco Javier “El Abuelo” Cruz y Oscar “El Conejo” Pérez, se dijeron emocionados y agradecidos por este homenaje. Coincidieron en que todo deportista inicia con sueños e ilusiones, además de sacrificios y dedicación, mismos que trascendieron cuando se les permitió vivir momentos memorables y representar con orgullo la camiseta. Por ello, invitaron a niños, niñas, adolescentes y jóvenes a luchar por sus sueños.

En su intervención, Gabriela Cuevas Barron reconoció el liderazgo de Olivia Salomón para dar visibilidad a la tercera Copa Mundial que recibió nuestro país y al Mundial Social México 2026, al que calificó como “el legado más importante”.

Cuevas Barron destacó que los trabajos mundialistas prácticamente concluyen, luego de una coordinación exitosa con las tres ciudades sede y con cifras que superaron la asistencia en partidos y en los festivales para aficionados en comparación con otras sedes. Subrayó que este resultado responde a que “en México vivimos el futbol con la misma emoción, con el mismo sentimiento, con los mismos sueños que se compartieron en los testimonios escuchados durante el evento”.

La representante del Gobierno de México concluyó en que nuestro país demostró estar listo para éste y los próximos mundiales, e invitó a que las leyendas del futbol que aparecen en los cachitos de Lotería inspiren a niñas, niños y jóvenes a atreverse a soñar.

El sorteo que imprime un homenaje a las leyendas del balompié nacional

Olivia Salomón informó que para el Sorteo Superior No. 2893 se emitieron 2 millones 400 mil cachitos, mismos que ya recorren cada rincón de México en manos de las y los billeteros de la red comercial y en los puntos de venta autorizados, llevando un mensaje de orgullo que recuerda que las grandes hazañas deportivas también forman parte de la historia de nuestro país. El sorteo cuenta con un Premio Mayor de 17 millones de pesos en dos series y contiene una bolsa repartible de 51 millones de pesos en premios. Se celebrará el viernes 7 de agosto de 2026, a las 20:00 horas y se transmitirá por el canal de YouTube institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.