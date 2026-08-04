Pequeños comercios en Querétaro mejoran sus expectativas para el segundo semestre de 2026

Querétaro, Qro. Después del nulo crecimiento que reportaron algunos comercios en el 2025, y aunque 2026 tampoco ha sido fácil, los pequeños comercios del estado tienen mejores expectativas para el resto del año.

Este sector espera una mayor actividad para el segundo semestre, comentó el presidente de la Cámara Nacional del Comercio en Pequeño (Canacope) en Querétaro, Eduardo Chávez Hidalgo, quien confió en que las ventas se dinamizarán al avecinarse una de las épocas de mayor consumo.

“Después de lo ocurrido el año pasado, que tuvimos un crecimiento de nada más 0.5% y que realmente el comercio no tuvo un crecimiento como tal, pues ahora vamos con una buena expectativa, yo creo que vamos creciendo, no tenemos un porcentaje en su totalidad”, expresó.

El comportamiento de la inflación, agregó, les arroja buenas perspectivas sobre la tendencia que podría tener el gasto de los consumidores.

“El comercio se ha movido y se ha movido de una manera muy interesante y también derivado que se han reducido los índices inflacionarios de manera importante; (...) la actividad comercial ha continuado de una manera buena y aceleradita, digo aceleradita porque no del todo”, declaró.

Los pequeños establecimientos ven una mejoría en los indicadores económicos, debido a las fechas festivas y periodos de descanso; para las vacaciones de verano esperan una derrama económica de 3,850 millones de pesos.

“Todavía tenemos muy buenas proyecciones, ahorita tenemos el cierre del verano con 3,850 millones de pesos de derrama económica; ya tuvimos obviamente las festividades del Día del Padre y Día de la Madre, estuvimos bien, estuvimos cerrando perfectamente bien. Y yo estoy esperando que efectivamente podamos cerrar y cerrar a un muy buen porcentaje en comparación del año pasado”, expresó.

La actividad comercial impulsada por el Mundial de futbol, dijo, también fue un aliciente para las actividades terciarias, especialmente para el sector restaurantero.

Las expectativas del sector están en la actividad económica que generen las fiestas patrias, el Buen Fin, los Días de Muertos, entre otras fechas en las que aumenta el consumo y que, estiman, impulsen su crecimiento para el resto del año.

No obstante, reconoció que los negocios han tenido que redoblar esfuerzos y se han basado en estrategias que incentiven el consumo local.

“Efectivamente sí esperamos un mayor crecimiento (en el segundo semestre). No ha sido fácil, sí hemos tenido que redoblar esfuerzos, (…) apoyando más a lo que son los productos y las empresas locales”, declaró.

En materia de nuevas contrataciones, refirió que el sector registró un retroceso en el empleo e incluso han percibido un aumento en el comercio informal; en ese sentido, destacó que trabajan en estrategias con los gobiernos municipales para fomentar la generación de empleo.

En el primer trimestre del año, el comercio registró una caída anual de 11.6% en la población ocupada, fue la actividad terciaria que, en términos absolutos, perdió más ocupados, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).