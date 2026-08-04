Irak exportó 30 millones de barriles de petróleo a través del estrecho de Ormuz en un mes

Irak exportó más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en un mes a través del estratégico estrecho de Ormuz, según datos de la empresa de seguimiento marítimo Kpler publicados este martes.

Antes de la guerra en Oriente Medio, que paralizó los envíos a través de esta vía navegable vital, Irak producía alrededor de cuatro millones de barriles al día y exportaba una media de 105 millones de barriles al mes, principalmente desde su terminal petrolera de Basora a través de Ormuz.

Alrededor de 30 millones de barriles de crudo iraquí pasaron por Ormuz entre el 4 de julio y el 4 de agosto, según los buques detectados por Kpler.

Ali Nizar, director de la Organización Estatal para la Comercialización del Petróleo de Irak (SOMO), declaró que el país exportó en julio "entre 35.5 y 37 millones de barriles" a través de Ormuz.

Otros siete millones de barriles se exportaron a través de un oleoducto entre Irak y Turquía hasta el puerto turco de Ceyhan.

El portavoz del Ministerio de Petróleo iraquí, Salim al Rikabi, declaró el martes a la agencia estatal de noticias INA que algunos petroleros habían atravesado el estrecho de Ormuz tras la carga, y añadió que "el ministerio no es responsable de sus rutas ni de las autorizaciones necesarias".

Según datos de SOMO, Irak exportó a través de varias rutas algo más de 32 millones de barriles de crudo en mayo y junio, incluidos más de 20 millones de barriles desde su puerto del sur.

Las exportaciones de crudo suelen representar alrededor del 90% de los ingresos de Irak.

Antes llenaban las arcas del Estado con hasta 8,000 millones de dólares al mes, pero ahora apenas superan los 1,500 millones de dólares, declaró el mes pasado el ministro de Petróleo, Basem Mohammed Khudair.