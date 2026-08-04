Lectura 1:00 min
Sysco deja de comprar lechuga iceberg a Taylor Farms y México por brote ciclosporiasis en EU: CEO
Una investigación de la FDA ha relacionado el brote con la lechuga iceberg servida en los restaurantes Taco Bell y procedente de las explotaciones de la empresa privada Taylor Farms, situadas en el centro de México.
Sysco, el mayor distribuidor de alimentos de Estados Unidos, ha dejado de comprar lechuga iceberg a Taylor Farms y procedente de México debido al brote de ciclosporiasis, dijo el martes su presidente ejecutivo, Kevin Hourican.
Una investigación de la FDA ha relacionado el brote con la lechuga iceberg servida en los restaurantes Taco Bell y procedente de las explotaciones de la empresa privada Taylor Farms, situadas en el centro de México. No obstante, las autoridades siguen buscando otras posibles fuentes.