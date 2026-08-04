Ingresos de SpaceX aumentaron 92% en su primer informe de resultados desde su salida a bolsa

SpaceX, del multimillonario Elon Musk, anunció este martes que sus ingresos aumentaron un 92% en el segundo trimestre, con lo que superó las previsiones de los analistas en unos 1,000 millones de dólares en el primer informe de resultados desde su salida a bolsa en junio.

Los acuerdos vinculados a la computación para el desarrollo de inteligencia artificial (IA) y el crecimiento de Starlink impulsaron los resultados, según indicó el grupo espacial de Musk en un comunicado.

No obstante, la compañía siguió realizando grandes desembolsos, con inversiones de capital superiores a 18,000 millones de dólares en el trimestre cerrado en junio.

Más del 86% de ese gasto se destinó a su división de inteligencia artificial. El servicio de conectividad satelital de Starlink creció hasta los 12 millones de suscriptores, el doble en comparación con el año anterior.

La empresa redujo su pérdida neta a 541 millones de dólares.

Durante una llamada con analistas el martes por la tarde, Musk y la directora de operaciones Gwynne Shotwell intentaron tranquilizar a los inversionistas.

Según los responsables, SpaceX está evolucionando con éxito para dejar ser principalmente una empresa de cohetes y convertirse en un conglomerado que tenga como núcleo la IA.

Las acciones de SpaceX cayeron más de un 7% en las operaciones posteriores al cierre del mercado.

Los inversores siguen siendo escépticos incluso con SpaceX superando las expectativas, declaró a la AFP Gadjo Sevilla, analista sénior de Emarketer.

"No creo que la gente quiera escuchar promesas sobre los próximos cinco años o una misión a Marte", dijo Sevilla.

"Todos saben que eso llevará tiempo. Lo que quieren es ver cómo se puede recuperar el valor lo más rápido posible", añadió.