Ciudades sede del Mundial en EU reclaman millones de dólares que les prometió la FIFA

Varias ciudades estadounidenses que albergaron partidos del Mundial 2026 están reclamando millones de dólares que la FIFA les prometió, informó The Athletic.

Cuatro ejecutivos de ciudades sede del Mundial, que hablaron con el medio bajo condición de anonimato, aseguraron que directivos del órgano rector del fútbol les dijeron que cada una recibiría 1 millón de dólares en fondos de "legado" para construir infraestructura relacionada con el fútbol y apoyar "proyectos sociales".

The Athletic informó que funcionarios de esas ciudades solicitaron los pagos después de que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunciara contribuciones de ese tipo para las ciudades anfitrionas del Mundial de Clubes de 2025 en Estados Unidos.

"Según cuatro ejecutivos de los comités organizadores de ciudades sede en Estados Unidos, quienes pidieron permanecer en el anonimato para proteger sus relaciones, la dirección de la FIFA aseguró repetidamente a las ciudades que recibirían la misma contribución de un millón de dólares para proyectos de legado, pese a que la organización nunca hizo un anuncio público al respecto", escribió The Athletic.

"Los cuatro ejecutivos dijeron que esta promesa fue hecha verbalmente por miembros de la alta dirección de la FIFA y reiterada a las ciudades en distintas reuniones, pero el dinero no ha sido desembolsado, por lo que varias ciudades están pidiendo ahora actualizaciones al personal de la FIFA sobre esos pagos".

Contactada por la AFP, la FIFA declinó hacer comentarios sobre el tema.

Las ciudades estadounidenses de Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Kansas City, Atlanta, Filadelfia, Miami, Boston y Nueva York/Nueva Jersey estuvieron entre las sedes del Mundial disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

El torneo, que se disputó durante 39 días y se amplió por primera vez a 48 selecciones, contribuyó a que los ingresos de la FIFA alcanzaran un récord de 15,000 millones de dólares durante el ciclo financiero 2023-2026, según reportes.

El informe supone un nuevo revés para Infantino, quien enfrenta críticas de la UEFA y de otras confederaciones, así como de algunos sectores dentro de la propia FIFA, por su ya abandonada propuesta de abrir el Mundial a la inversión privada.