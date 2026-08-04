Familias poblanas gastarán hasta 5,000 pesos por regreso a clases

Puebla, Pue. Las familias poblanas gastarían entre 3,000 y 5,000 pesos en promedio para comprar útiles escolares, uniformes, calzado y otros accesorios, por el regreso a clases, por lo que deben considerar que hubo un aumento del 25% en precios.

José Juan Ayala Vázquez, presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico, comentó que más de 300 negocios del sector papelero, zapaterías, uniformes, entre otros, prevén que en la segunda semana de agosto inicie la venta especial, al prever un aumento del 35% con respecto a la temporada del 2025.

Indicó que los costos promedio son el caso de un solo hijo, por lo que si tiene más, se debe elevar el presupuesto. Sin embargo, los precios varían si es escuela pública o privada.

Contó que en el caso de las privadas, la lista de útiles puede elevarse, ya que algunas llegan a pedir tabletas móviles, por lo que una llega a costar 6,000 pesos en promedio.

Mencionó que también los negocios de equipos de cómputo se ven beneficiados, porque los padres de familia llegan a comprar uno, el más básico, que oscila entre los 8,000 y 9,000 pesos para trabajos escolares.

Incrementos permanentes

Admitió que algunos productos dentro de las listas escolares llegan a tener incrementos constantes, hasta del 30%; además, por la propia demanda de la temporada.

Indicó que cada año, los productos de las listas escolares tienden a subir sin previo aviso, por lo que las familias deben checar precios en distintos establecimientos, donde también ofrecen descuentos.

No obstante, dijo que el sector comercio del centro espera con ansias el regreso a clases, porque, si bien es un gasto único cada año, para los negocios vinculados es una fecha fuerte.

Asimismo, las tiendas de uniformes, calzado y mochilas también aumentaron sus stock de productos, ya que es cuando venden más y lo que sobra va saliendo a lo largo del ciclo escolar. Solo entre vestimenta y calzado, el gasto es de 1,500 pesos.

Ayala Vázquez también pidió al ayuntamiento de Puebla hacer operativos en las principales calles del centro, ya que los vendedores ambulantes quieren aprovechar esta temporada, pero con condiciones de desventaja para los negocios establecidos.

Recalcó que si los negocios alcanzan el 35% más de ventas en esta temporada, será un saldo positivo respecto a los últimos tres años.

Indicó que hay 1,300 socios, por lo que pide a las autoridades municipales que redoblen la vigilancia para la temporada fuerte, a fin de privilegiar a los negocios que generan empleos y pagan sus impuestos.