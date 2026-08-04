Aeropuerto de Tulum reporta caída de doble dígito

Cancún, QRoo.- El Aeropuerto Internacional de Tulum registró una contracción de 33.2% en el movimiento de pasajeros entre enero y junio de 2026, al atender 471,500 usuarios frente a los 705,400 del mismo periodo del año anterior, según la Estadística Operacional de Aeropuertos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

La caída se intensificó en junio, cuando el volumen total descendió 44.8%, de 86,200 a 47,600 pasajeros. El segmento internacional explicó la mayor parte del deterioro: en el acumulado semestral se movilizaron 247,100 viajeros, 40.8% menos que los 417,600 de 2025. En el sexto mes la contracción alcanzó 63.2%, al pasar de 42,000 a apenas 15,500 pasajeros.

El tráfico doméstico también retrocedió, aunque de forma más moderada. De enero a junio sumó 224,400 pasajeros nacionales, una reducción de 22% respecto a los 287,800 del año previo. En junio la baja fue de 27.3% (de 44,200 a 32,100).

Estos resultados consolidan una tendencia a la baja que se ha mantenido a lo largo de 2026. La pérdida de más de 234,000 pasajeros en el semestre equivale a una contracción superior a un tercio del flujo registrado un año antes. El descenso es particularmente pronunciado en el mercado internacional, que históricamente concentraba la mayor proporción de las operaciones de la terminal y que ha coincidido con la reducción de rutas y frecuencias observada en meses anteriores.

El aeropuerto, inaugurado a finales de 2023, había cerrado 2025 con un ligero crecimiento frente a 2024. El primer semestre de 2026 marca, sin embargo, un claro cambio de tendencia.

El desempeño coloca a la infraestructura en una posición más discreta dentro del sistema aeroportuario nacional. Mientras otras terminales con tráfico internacional relevante mantuvieron o incrementaron su actividad, Tulum registró una de las contracciones más significativas del periodo.

La información oficial muestra que el descenso no se limita a un mes aislado, sino que se sostiene a lo largo del semestre tanto en el volumen total como en los desgloses por tipo de pasajero.

Estos datos forman parte de la serie estadística que la AFAC actualiza mensualmente y que constituye la referencia oficial para el análisis del desempeño aeroportuario en el país.