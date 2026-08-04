Bolsa mexicana registra avance moderado; destacan OMA y Grupo Carso

Las bolsas de valores de México cerraron con avances las negociaciones de este martes. Los índices locales subieron tras dos sesiones con pérdidas, en un mercado animado por la expectativa de posibles negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán.

El índice principal S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que mide a las acciones locales más negociadas, subió 0.20% a 66,833.16 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), avanzó 0.21% hasta 1,352.22 puntos.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron esta sesión con alzas. Destacaron las acciones de la aeroportuaria OMA, con 3.67% a 238.83 pesos, seguidas por las de Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, con 3.43% a 153.31 pesos.

Los precios del petróleo bajaban más de 5%, aliviando las preocupaciones de inflación y subidas de tasas de interés después de comentarios de Qatar y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sobre posibles conversaciones con Irán.