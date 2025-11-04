Inflación encarece la vivienda más que otros sectores de la construcción

La inflación en la industria de la construcción en septiembre del 2025 fue de 3.42% en su comparación anual, una cifra similar al alza de precios generalizada del país (3.76%), según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Sin embargo, el segmento de vivienda mostró un mayor aumento.

Con base en los datos del organismo, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) reportó que la edificación de vivienda se encareció 4.22%, superando a otros rubros como inmuebles comerciales y de servicios (3.05%), naves industriales (1.55%) y vías de comunicación (1.23%).

“Diversos aspectos repercuten en la variación en el precio de las obras, tales como modificaciones en el plazo de ejecución, cambios de especificaciones y uno de los principales, la variación en el precio de los insumos (materiales, mano de obra, equipo y herramienta), las cuales se dan por causas como: la inflación, el tipo de cambio, tasas de interés, demanda, aranceles de importación, entre otros”, indicó la CMIC.

El Centro Nacional de Ingeniería de Costos (CEICO) de la CMIC realizó un estudio de ajuste de costos con base en el Índice Nacional de Precios al Productor (INPP), en el que se evaluaron diversos prototipos de vivienda. Los resultados mostraron que construir una vivienda económica de 40 m2 es 4.6% más caro que el año pasado.

La cámara precisó que las variaciones en los precios dependen del sistema constructivo utilizado, el porcentaje de incidencia de los insumos, la magnitud de la obra y la zona geográfica donde se desarrollan los proyectos. En estados con alta demanda o donde la disponibilidad de materiales es limitada, los costos pueden elevarse aún más.

Materiales más caros

Por su parte, el banco BBVA México, en su reporte “Situación Inmobiliaria”, remarcó que la inflación en la construcción mostró estabilidad durante el primer trimestre del 2025, pero repuntó ligeramente en los siguientes tres meses, con lo que se acercó nuevamente a niveles de 4 por ciento.

“Si bien sigue siendo un nivel bajo y acorde a la inflación general, el cambio fue significativo. Este incremento se debe al aumento de precios de los materiales de construcción. Los materiales con mayores alzas son en parte en materiales relacionados al cemento y concreto”, se lee en el análisis de BBVA.

Según el CEICO, los insumos que presentaron mayores incrementos anuales en su precio hasta septiembre fueron:

Alambres y cables con aislamiento: 15.70%

Nitrógeno, oxígeno y gas carbónico: 14.46%

Concreto premezclado: 8.74%

Triplay: 7.36%

Otros productos de concreto: 6.49%

El encarecimiento de estos materiales impacta directamente en el costo final de las viviendas, ya que gran parte de ellos son esenciales en la etapa estructural y de acabados.

En este contexto, la CMIC recomendó que las constructoras con proyectos en curso actualicen sus estudios de costos para evitar pérdidas.

“Es de vital importancia que las empresas constructoras y dependencias de gobierno elaboren su estudio de ajuste de costos de las obras que estén ejecutando, con el fin de garantizar las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos. De no ser así, perderán parte de su utilidad al tener un gasto mayor”, advirtió la cámara.