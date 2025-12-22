Malabarista

En 2025, el programa La Escuela es Nuestra rehabilitó 74,250 planteles y benefició a 8.1 millones de estudiantes, con una inversión de 25,000 millones de pesos, informó la SEP. Mario Delgado subrayó que el programa es emblema del actual gobierno y anunció que en 2026 tendrá 26,000 millones de pesos y llegará a 75,000 escuelas más, con prioridad en zonas marginadas, indígenas y de mayor rezago educativo.

Equilibrista

El Instituto Mexicano del Seguro Social decidió ponerle reglas a la Inteligencia Artificial antes de que la tecnología se le adelante. Su Consejo Técnico aprobó crear una Comisión Interna de Gobernanza y Ética de IA para proteger datos sensibles, vigilar su uso ético y reducir riesgos operativos. La instancia, encabezada por la Dirección de Innovación, supervisará desde el desarrollo hasta la aplicación de estas herramientas, alineándolas con la estrategia federal de soberanía tecnológica. La IA ya no es una promesa, sino una realidad.