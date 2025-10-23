Infonavit sólo cubriría hasta 15% de la potencial demanda con construcción de vivienda

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) prevé construir 1 millón 200,000 hogares durante el presente sexenio; sin embargo, esto cubriría cerca de 15% de la potencial demanda de derechohabientes que ganan hasta dos salarios mínimos, según estimaciones del propio organismo.

En su Reporte Anual de Vivienda 2025, el Infonavit hace un análisis sobre el programa Vivienda para el Bienestar, con el cual el organismo prevé atender específicamente a los derechohabientes que ganan de 1 a 2 salarios mínimos —de 8,365 a 16,730 pesos mensuales—.

Según el informe, 15.6 millones de derechohabientes se encuentran en ese rango de ingresos, pero el universo que cumple los requisitos para solicitar un crédito al Infonavit se reduce a 11.4 millones, pues el resto no cumple con los requisitos o mantiene un préstamo activo.

De este universo de 11.4 millones de trabajadores, el organismo estima que sólo 8 millones cuentan con recursos suficientes — entre el saldo de su subcuenta de vivienda y el crédito máximo posible— para adquirir una casa con un valor cercano a los 600,000 pesos, que es el precio promedio estimado por el organismo dentro del programa.

“La dimensión de esta población se reduciría conforme el precio de venta de las viviendas sea mayor, dado que no todos los derechohabientes tendrían los recursos suficientes para adquirirlas, considerando su ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda y el crédito que les podría otorgar el Infonavit”, se puede leer en el reporte del organismo.

Así, la meta sexenal de edificar 1 millón 200,000 hogares sólo cubriría hasta 15% de la potencial demanda de derechohabientes que perciben hasta dos salarios mínimos bajo el escenario de que la vivienda tenga un valor de 600,000 pesos.

Conforme el valor de la vivienda aumente, el universo se reduciría. “Los recursos disponibles de los derechohabientes deberán ser suficientes para adquirir las viviendas que construya el Infonavit, cuyo precio dependerá de los costos de construcción y gastos operativos en los que incurra”, se lee en el reporte y enlista los factores que influyen en los costos de la producción de hogares:

Por el prototipo de vivienda que se desarrolle.

que se desarrolle. La escasez de suelo urbanizado.

Los materiales y mano de obra que se contraten.

¿Cuánto prestaría el Infonavit?

De acuerdo con el documento, si se considera la suma de ahorro acumulado en la subcuenta de vivienda y el crédito máximo que podrían obtener del organismo, la potencial demanda que calificaría para adquirir un hogar podría disponer de 619,600 pesos en promedio.

El reporte puntualiza que existe una relación directa entre el nivel salarial y los recursos de los que pueda disponer el trabajador, ya que conforme aumenta su ingreso, crece su capacidad para comprar una vivienda.

Por ejemplo, aquellos que ganan cerca de un salario mínimo enfrentan mayores restricciones, pues su capacidad de pago no puede superar 20% de su salario, además de tener un bajo saldo en su subcuenta de vivienda y su plazo máximo de crédito se reduce conforme aumenta su edad.

El reporte resalta que, al momento de solicitar un crédito con el Infonavit, el organismo calcula el monto máximo que puede otorgar a un derechohabiente en función de su salario, lo cual también define la tasa de interés que se cobra, que puede ir de 3.5 a 10.45 por ciento.

Hace algunas semanas, el titular del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, indicó que el organismo ha implementado un nuevo modelo de otorgamiento de crédito, con el fin de facilitar el acceso a más personas para que puedan obtener una vivienda edificada por el organismo.

Según el funcionario, para este programa no se tomará en cuenta el cumplimiento de la empresa para la que labore; se otorgará 100% del crédito sin penalización y el buró de crédito sólo se consultará para verificar que no se tenga otro financiamiento de vivienda.

“¿Quiénes tienen acceso a un crédito del Infonavit? Quienes ganan entre uno y dos salarios mínimos y no tienen vivienda propia. A eso se resume el nuevo modelo T100”, expresó Romero Oropeza.

Según lo informado, los hogares que construya el Infonavit deben tener como mínimo dos habitaciones, baño completo, sala, comedor, cocina, patio de servicio y una dimensión de 60 metros cuadrados.