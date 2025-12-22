Trump lleva a Florida a rusos y ucranios

Miami. Los enviados especiales de Estados Unidos y Ucrania publicaron un comunicado conjunto en el que celebraron conversaciones "productivas y constructivas" en Miami, pero sin avance aparente en los esfuerzos para terminar la guerra con Rusia.

Altos representantes de Ucrania y Rusia, así como de aliados europeos de Kiev, han estado los últimos tres días en el sur de Florida para una serie de conversaciones separadas organizadas por el enviado especial del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff.

La ofensiva diplomática llegó después de que Washington presentara el mes pasado un plan de 28 puntos que fue ampliamente visto como un eco de las exigencias del Kremlin.

Desde entonces, ha sido reformu- lado.

"La delegación ucraniana celebró (...) reuniones productivas y constructivas con socios estadounidenses y europeos", dijeron en declaraciones separadas Witkoff y el principal negociador de Ucrania, Rustem Umerov en X.

Señalaron que una reunión bilateral entre Estados Unidos y Ucrania se centró en desarrollar y alinear posiciones sobre "cuatro documentos clave": un "plan de 20 puntos", un "marco de garantías de seguridad multilaterales", un "marco de garantías de seguridad de Estados Unidos para Ucrania" y un "plan económico y de prosperidad".

Rusia, en Florida

El enviado ruso Kirill Dmitriev estuvo en el sur de Florida y se cree que se reunió con la delegación estadounidense, que incluye a Witkoff y al yerno de Trump, Jared Kushner.

El Kremlin dijo el domingo que las recientes propuestas de cambios al plan para poner fin a la guerra eran inviables.

Dmitriev "debería recibir información sobre lo que han elaborado los estadounidenses y los europeos" en el plan y reportarlo luego a Moscú, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la televisión estatal.