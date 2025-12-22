Aguinaldo y salud financiera

Cada diciembre el aguinaldo vuelve a ser protagonista en los hogares mexicanos: alivio inmediato, celebración y también es una ocasión para tomar decisiones que fortalecen la salud financiera. Como economista y presidenta ejecutiva de la UNIFIMEX, considero que hay principios básicos que deben guiar el uso de ese ingreso extraordinario.

Primeramente, conviene conocer el contexto. El aguinaldo es una prestación obligatoria en México que debe equivaler, como mínimo, a 15 días de salario. Diversos análisis estiman que el promedio en México es de 20 a 30 días del aguinaldo. Para millones de familias, este ingreso representa la posibilidad de cerrar el año con mayor estabilidad.

La salud financiera no es un concepto abstracto: es la capacidad de una familia para cubrir sus gastos, cumplir con sus compromisos y enfrentar imprevistos sin comprometer su bienestar. El aguinaldo puede convertirse en un gran aliado si se utiliza con planeación. Una recomendación básica es dividirlo: una parte para pagar deudas, otra para el ahorro o la inversión, y una más para gastos propios de la temporada.

Desde la UNIFIMEX creemos firmemente que la banca debe ser un aliado real de las personas. Los grupos financieros que forman parte de UNIFIMEX trabajan para los mexicanos, entienden su realidad y están dispuestos a ayudar cuando más se necesita, incluso cuando el agua llega a la cintura o al cuello. Las instituciones que integran UNIFIMEX comparten una visión común: acompañar al cliente en los momentos clave de su vida financiera.

Instituciones como Afirme, Bancoppel, Actinver, Banco Azteca, Gentera, Consubanco y Círculo de Crédito han coincidido en la importancia de utilizar el aguinaldo de forma estratégica. Afirme y Actinver han promovido el uso del aguinaldo para inversión y ahorro de corto plazo; Banco Azteca y Bancoppel han impulsado esquemas sencillos para distribuir el aguinaldo entre ahorro, pago de deudas y consumo responsable; Gentera y Consubanco han reforzado la importancia del ahorro y del crédito responsable para familias y pequeños negocios; mientras que Círculo de Crédito ha destacado que usar el aguinaldo para reducir deudas mejora el historial crediticio y abre mejores oportunidades financieras.

Estas acciones reflejan una banca mexicana proactiva, cercana y responsable. No se trata únicamente de otorgar productos financieros, sino de ofrecer orientación y soluciones que fortalezcan la salud financiera de las personas.

Cuando un cliente enfrenta dificultades, la banca asociada a UNIFIMEX busca alternativas como reestructuras, prórrogas y esquemas flexibles que eviten el sobreendeudamiento.

No por nada Bancoppel, Banco Azteca y Gentera concentran 80% de los esfuerzos a nivel nacional en materia de educación e inclusión financiera.

Mi llamado es a reflexionar antes de gastar. Disfrutar el aguinaldo es válido, pero hacerlo con conciencia es fundamental. Ahorrar, invertir o pagar deudas no es un sacrificio, es una forma de cuidarnos, y de mantener nuestra salud financiera. Aprovecho este espacio para desearles muy felices fiestas a todos los lectores, y que la celebración del nacimiento del niño Jesús renueve nuestra esperanza y compromiso en un mundo con más amor, justicia e igualdad para todos. Bendiciones!!