Abre la tienda Fonart más grande del Centro Histórico

A los ocho años, Divina Díaz Ángel no jugaba con muñecas convencionales; jugaba a "robar" hilos. En la pequeña comunidad de Huehuetán, Guerrero, una localidad amuzga de apenas dos mil habitantes, el telar de cintura no es solo un oficio, es el pulso de la vida cotidiana. Divina recuerda cómo observaba a su madre tejer con devoción, y aunque ella intentaba alejarla de las hebras para que no las "echara a perder", la curiosidad de aquella niña fue más fuerte.

"A escondidas yo robaba sus hilos y lo hacía a mi manera", relata Divina con una sonrisa. Su primera creación fue una blusa diminuta para una muñeca, tan bien lograda que terminó siendo intercambiada por un cono de hilo. Ese fue el inicio de una trayectoria que la llevó, en 2023, a obtener el primer lugar en el Concurso Nacional de Textiles y Rebozo. Hoy, Divina no solo representa la maestría de su pueblo, sino que es la voz de cientos de artesanas que, hasta hace poco, se sentían en un "pueblo perdido" que nadie conocía.

Un nuevo refugio para el patrimonio vivo

La historia de Divina encontró un nuevo eco el viernes 18 de diciembre de 2025, con la inauguración de la nueva tienda del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart).

Ubicada en República de Argentina número 12, conocida como Casa del Marqués del Apartado, un impresionante inmueble rescatado en el Centro Histórico, justo frente al Templo Mayor, este espacio "nace con la misión de ser mucho más que un punto de venta: busca ser la casa de la soberanía cultural y el comercio justo", dijo Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura.

Durante el corte de listón, autoridades capitalinas y federales destacaron que la apertura en este punto neurálgico no es casualidad. "Poner al centro lo más valioso del patrimonio vivo, de las manos que construyen nuestra historia, es una política de Estado", señaló Curiel, enfatizando que cada pieza aquí exhibida cuenta con una certificación que combate el plagio y la piratería bajo el lema: "Compra Original, Compra Fonart".

Con esta apertura ya suman cuatro tiendas del Fondo en la capital y seis a nivel nacional. El plan es trazar una ruta para la apertura de más sedes a lo largo del año que está por comenzar.

Justicia económica y reconocimiento

Para artesanos como Divina y Juan Vázquez Menor, la existencia de esta tienda mitiga la difícil travesía que implica salir de sus comunidades para comercializar sus productos. Divina ahora no solo trae sus piezas, sino también las de sus paisanas que no tienen los medios para viajar a la capital.

Ella asegura que el espacio dignifica el valor real de las prendas. Una pieza de telar de cintura puede tardar meses o incluso un año en elaborarse, desde la siembra y cosecha del algodón natural hasta el hilado y el complejo conteo de hilos para formar la iconografía. "Muchos piensan que es caro, pero es un trabajo exclusivo que lleva nuestra vida en cada hilo", explica Divina.

La inauguración de esta nueva tienda marca una ruta en la política cultural de México, aseguran las autoridades, pues no se trata solo de un punto de venta, sino de un proyecto integral que busca eliminar el regateo, para garantizar que el artesano reciba un pago justo y directo por su obra. La certificación de originalidad ayuda a combatir la piratería y las réplicas industriales que plagian los saberes indígenas. Asimismo, con ella se abre un nuevo centro donde los artesanos puedan recibir asesoría para mejorar sus procesos y tener un mercado seguro.

"Queremos que este sea un espacio donde el patrimonio vivo sea el eje principal", recalcó Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.

La nueva tienda, una las más grandes junto con la del Complejo Cultural Los Pinos, reúne 12 ramas artesanales que incluyen alfarería, cerámica, textilería vidrio y madera.

Próximas paradas: Un museo textil y el mundo

El relanzamiento de Fonart en el corazón de la capital es solo el primer paso de una ambiciosa estrategia de expansión. Durante el evento, se anunció que el próximo año este mismo recinto albergará el Museo Textil, un espacio dedicado a la investigación, documentación y residencia para que las y los maestros artesanos de todo el país puedan trabajar y enseñar sus saberes a las nuevas generaciones.

Pero la visión trasciende las fronteras nacionales. Las autoridades confirmaron que ya se trabaja en el proyecto para internacionalizar las tiendas Fonart, llevando la riqueza artesanal de México a mercados extranjeros bajo estándares de comercio justo y certificación de origen.

La meta en proceso de conseguirse es que la labor de mujeres como Divina Díaz deje de ser un secreto de las montañas de Guerrero para convertirse en un estandarte del orgullo mexicano en las principales capitales del globo.