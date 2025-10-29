La Fed recorta su tasa de interés en 25 puntos base; un solo miembro pide ajuste mayor

El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal (FOMC, por su sigla en inglés) recortó la tasa en 25 puntos base, para dejarla en un rango entre 3.75% y 4 por ciento.

Con este ajuste a la baja se hilaron dos consecutivos, tras la pausa de nueve meses que condujeron con respecto del ciclo de recortes que iniciaron en septiembre del año pasado.

Tal como sucedió en la reunión de septiembre, esta decisión fue dividida, donde uno solo de los 12 miembros votó por una reducción de 50 puntos: el gobernador de reciente ingreso, exconsejero del presidente Donad Trump, Stephen I. Miran, y uno más prefirió dejar sin cambio la tasa: Jeffrey R Schmid.

En el comunicado, explicaron que esta decisión se toma asumiendo los indicadores disponibles que sugieren moderación en el ritmo de la actividad económica, donde la creación del empleo ha desacelerado y la tasa de empleo ha aumentado.

Agregaron que la inflación ha aumentado desde principios de año y se mantiene “algo elevada”.

Como se recordará, el Fed es uno de los pocos bancos centrales del mundo que tienen un mandato dual, que significa velar por la estabilidad de precios en torno al objetivo puntual de 2% y garantizar las condiciones para el pleno empleo.

El mercado ya tenía descontado un ajuste de esta magnitud en la tasa e interés, apoyándose en las señales emitidas por miembros del FOMC, particularmente por el presidente de la Fed, Jerome Powell.

Hacia adelante, advirtieron que continuarán revisando la información disponible para ajustar la política monetaria según sea necesario si surgen riesgos para el logro de sus objetivos.

“El Comité tomará en consideración una amplia gama de información incluyendo datos sobre las condiciones del mercado laboral, las presiones inflacionarias y las expectativas de inflación así como la evolución financiera e internacional”.

En este momento inicia la conferencia de prensa del presidente Jerome Powell.