Homicidio y otros delitos bajan en CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, aseguró que con el trabajo policiaco que realiza la capital del país se ha logrado disminuir la incidencia delictiva en un 13%, en comparación con el año pasado, de los delitos de alto impacto que se cometen en esta entidad.

Al encabezar el desfile conmemorativo por el Día del Policía, la mandataria, dijo que el esfuerzo policial ha disminuido la incidencia delictiva en 58% desde 2019, y 13% respecto a 2024.

Mientras que el homicidio doloso, dijo, también registró una reducción de 46% respecto a 2019. “Y tan sólo en este año seguimos reduciendo el homicidio y disminuyó 10%respecto a 2024”, aseguró.

Asimismo, destacó que en materia de feminicidio se ha reducido 34% respecto al año pasado, esto, “acompañado del incremento de las judicializaciones (…) Nos decía la fiscal que el 95%de los que cometieron lamentables feminicidios hoy están detenidos o con órdenes de aprehensión”.

Incluso, Brugada Molina resaltó el esfuerzo de la policía de proximidad, que se mantuvo siempre presente en los momentos más difíciles que golpearon a la ciudad en este 2025, como la explosión ocurrida en el Puente de la Concordia, y que, con actitud heroica, enfrentó agresiones y provocaciones.

En este contexto, señaló que desde octubre de 2024 se ha reconocido la labor de los policías, a quienes se les han otorgado más de 7,000 condecoraciones, más de 21,000 estímulos, más de 4,500 ascensos, así como 11,700 recompensas.

Añadió que este año se fortaleció nuevamente a la policía con un aumento salarial, la entrega de 3,500 nuevas patrullas, de las cuales 30 patrullas están destinadas a combatir la violencia de género, 25 ambulancias equipadas con tecnología de punta del ERUM y con el inicio de la construcción del Hospital de la Policía.

Por otro lado, la mandataria local reconoció que el próximo año el Gobierno de la Ciudad tiene retos importantes en materia de seguridad, como lo es garantizar un mundial 2026 seguro.