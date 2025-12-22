Cosas extrañas suceden en CDMX: Se abrió un portal al Upside Down

El estruendo del tráfico de la Avenida Morelos, en el centro de la ciudad, se desvanece en cuanto cruzas el umbral de Expo Reforma. De pronto, ya no estás en la Ciudad de México de 2025; el aire se siente más pesado, las luces parpadean con un ritmo inquietante y el calendario retrocede cuatro décadas. Netflix ha traído a la capital Stranger Things: The Experience, y no es una simple exposición: es una invitación a dejar de ser espectador para convertirte en el protagonista de un episodio inédito de esta épica historia que se encamina a su gran final después de 10 años y cinco temporadas.

¿Qué podría salir mal?

La aventura comienza en el imponente Laboratorio de Hawkins. Bajo la fachada de un "estudio del sueño", somos recibidos por personal médico de mirada gélida. La tensión es palpable. Al entrar en grupos al icónico Salón Arcoíris, el Dr. Brenner hace su aparición, recordándonos que en este experimento, nosotros somos los "voluntarios”... ¿o los rehenes?

Sin embargo, no estamos solos. A través de pantallas e interacciones en vivo, las voces familiares de Dustin, Mike, Lucas y Will rompen el protocolo. Ellos nos guían por los pasillos laberínticos de los 2 mil 500 metros cuadrados adaptados para esta experiencia. Aquí, los celulares se guardan: la prioridad es la supervivencia y la inmersión total.

Poderes y el portal 4D

El viaje alcanza su punto más alto cuando el laboratorio deja de ser seguro. Entre efectos especiales de última generación y proyecciones envolventes, el grupo debe unir fuerzas para desbloquear "poderes" latentes. Es el momento de enfrentar a Vecna y su ejército de demogorgones.

La batalla final es un espectáculo tecnológico. Gracias a la tecnología 4D, sientes el frío del “Upside Down” y la vibración de cada ataque. Junto a Eleven y Max, el portal se abre y la misión se cumple: Hawkins está a salvo, al menos por ahora.

"La experiencia superó nuestras expectativas. Los actores y los efectos especiales son increíbles", comenta Natalia de 23 años y una de las primeras personas en completar el recorrido. Por su parte, Adriana de 28 años, destaca: "El hecho de que no se usen celulares lo hace mucho más interesante; pones tu atención al 100 en la historia".

Un viaje al Mix-tape

Tras 45 minutos de adrenalina, el terror da paso a la euforia ochentera en el Mix-Tape. Puedes visitar Scoops Ahoy para un helado, comer una rebanada en Surfer Boy Pizza o perderte entre mercancía de colección que solo podrías encontrar en los 80. Los escenarios están diseñados milimétricamente para fotos perfectas y te sientes dentro en la serie, rodeado de actores que mantienen la magia viva.

Guía de supervivencia para Hawkins

Fecha: Diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026.

Horarios: Abierto los 7 días de la semana de 10:00 a 21:00 (con horarios especiales el 24, 25, 31 de diciembre y los días 1, 5 y 6 de enero).

Ubicación: Expo Reforma. Av. Morelos 67, Juárez, Cuauhtémoc, CDMX.

Duración: El recorrido interactivo dura aproximadamente 45 minutos, pero puedes quedarte en el Mix-Tape el tiempo que desees.

Boletos: Disponibles exclusivamente en la plataforma Fever, desde 616 pesos (entrada general).

Restricciones: Edad recomendada: Mayores de 12 años. Menores de 12 años deben ir acompañados por un adulto. Prohibido el acceso a menores de 5 años.

Accesibilidad: El lugar cuenta con acceso total para personas con discapacidad.

https://strangerthings-experience.com/