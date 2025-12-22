Logran 143 acuerdos reparatorios por explosión de pipa

A más de tres meses de a explosión de la pipa de gas LP en el Puente de La Concordia, alcaldía Iztapalapa, y que dejó 32 personas muertas y decenas de heridos, el gobierno de la Ciudad de México dio a conocer que ha logrado 143 acuerdos reparatorios equivalentes a más de 480 millones de pesos.

“Se trata de una cifra histórica de reparación de daños. De estos 480 millones de pesos comprometidos con la reparación del daño, 90% –429 millones– ya han sido pagados a las familias afectadas, el resto se encuentra muy cerca de ser solventado. Todo esto a cargo de la empresa que asumió este acuerdo de reparación de daños”, señaló en conferencia de prensa la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada.

Acompañada de su gabinete para la presentación de un informe sobre los avances en la atención a víctimas de la explosión en el Puente de La Concordia ocurrida el pasado 10 de septiembre, la mandataria capitalina añadió que por su parte, el gobierno de la CDMX entregó en dos momentos diferentes la cantidad total de 40,000 pesos a las familias de las víctimas para cubrir gastos inmediatos.

Mientras que se contó con el apoyo de 75 enlaces del gobierno que estuvieron en contacto directo con las familias de las personas afectadas con el fin de apoyar y brindar asesoría.

Por otro lado, señaló que se aplican medidas para evitar siniestros como éste, entre las que se encuentran modificaciones al reglamento de tránsito que endurecen las reglas de circulación de vehículos que transporten materiales peligrosos y el desarrollo de una aplicación con la cual la ciudadanía puede reportar cualquier infracción a los lineamientos de tránsito.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la capital, César Cravioto, detalló que tras la tragedia, se dieron 75 apoyos solidarios y emergentes en un primer momento, 43 a personas lesionadas y 32 a víctimas fallecidas, así como un segundo a 82 familias.

Responsabilizan a chofer

Por su parte, la titular de la Fiscalía General Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, dijo que al momento se contabilizan 32 personas fallecidas, incluido el conductor de la pipa; 63 lesionadas, ocho expuestas a los hechos sin lesiones físicas, pero con probables secuelas psicológicas y 42 familias y negocios que sufrieron daños materiales.

Sobre el esclarecimiento de los hechos, Alcalde Luján aseguró que se llevó a cabo una investigación pericial “sin precedentes”, donde participaron 16 especialidades forenses, se emitieron más de 270 dictámenes y se analizaron de manera integral la vía de circulación, el vehículo, los sistemas mecánicos, las imágenes de videovigilancia, la topografía de lugar y estudios especializados en mecánica.

“En cuanto a las responsabilidades, existió responsabilidad en inmediata por parte del conductor, quien desafortunadamente murió, por el exceso de velocidad y la pérdida del control del vehículo al desviarlo de su carril e impactarse con el muro (…) Asimismo, la evidencia técnica muestra que existen obligaciones que la empresa operadora debía cumplir”, dijo.

No obstante, defendió que los estudios realizados descartaron problemas en la vía de circulación, fallas mecánicas del vehículo o factores naturales externos que pudieran haber generado el accidente.

“La infraestructura cumplía con los parámetros normativos, el vehículo no presentaba fallas previas al impacto y las condiciones meteorológicas eran estables”, aseguró.