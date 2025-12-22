Alcaldes del país concluyen el año con aprobación promedio a la baja

La aprobación promedio del desempeño de 150 alcaldes y alcaldesas del país se ubicó en 47.7% en diciembre, una reducción de tres puntos con respecto a octubre del 2025 cuando se ubicó en 50.7 por ciento.

De acuerdo con el “Ranking Mitofsky 150 presidentes y presidentas municipales de México”, realizado para El Economista, Grecia Quiroz, actual alcaldesa de Uruapan, Michoacán y viuda de Carlos Manzo, asesinado en noviembre pasado, fue la única con aprobación sobresaliente —de más de 60 por ciento.

Mientras que 76 registraron un aval “alto” —de 50 a 59%—; en “media” —de 40 a 49%— estuvieron 50 alcaldes y finalmente con aprobación “baja” —menos de 40%— fueron 23 ediles.

Nota metodológica: Encuesta aplicada a 122,889 mexicanos mayores de 18 años con dispositivos móviles inteligentes con acceso a Internet.