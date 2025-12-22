De Colombia a Darfur, 2,500 mercenarios

Bogotá. Cientos de exsoldados colombianos fueron arrastrados a la sangrienta guerra civil de Sudán con promesas de atractivos salarios emiratíes. Pero muchos hallaron la muerte en ese lejano campo de batalla y quienes sobrevivieron están implicados en graves crímenes.

"Hasta la fecha no han repatriado su cuerpo", dijo la viuda de unexsoldado colombiano que murió en Sudán, que pidió no dar su nombre ni el de su esposo por temor a represalias.

Este exsoldado de 33 años viajó a Sudán a mediados de 2024. Integraba un grupo que fue enviado por empresarios sancionados por Estados Unidos a este brutal conflicto que deja decenas de miles de muertos y millones de desplazados en riesgo de hambruna.

A partir de testimonios, registros y verificaciones de imágenes en los campos de batalla, la agencia AFP revela cómo colombianos refuerzan las filas de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), un grupo paramilitar acusado de genocidio.

Son reclutados por internet, la mayoría fueron trasladados a Sudán vía Emiratos Árabes Unidos, donde recibieron breves entrenamientos.

Usaron al menos dos rutas para llegar a Sudán: por el este de Libia, leal a Emiratos, o a través de una base aérea en Bosaso, Somalia, que alberga a militares emiratíes.

Imágenes verificadas de mercenarios y testigos los sitúan en cruentos combates en Darfur.

Un excoronel colombiano, sancionado por EU, es señalado como el cerebro tras la operación para enviar 2,500 mercenarios a combatir con los paramilitares de las FAR en Sudán.

Sudán se desangra en una guerra entre las FAR y el ejército controlado por el gobierno de facto desde 2023, alimentada por intereses de Emiratos, Egipto, Arabia Saudita e Irán.