Aumenta en 8% los homicidios de policías

Los homicidios de policías en México registraron un aumento de 8% con respecto al 2024, demostraron cifras de Causa en Común.

De acuerdo con la organización, entre el 1 de enero hasta 18 de diciembre pasado, un total de 336 policías fueron asesinados lo que da un promedio de un uniformado ultimando en el país cada día.

Mientras que, en el mismo periodo, pero del 2024, los datos mostraron que 309 policías fueron asesinados.

Por otro lado, Causan en Común detalló que cinco estados concentraron 52.3% de los casos registrados en el 2025.

Sinaloa fue la entidad con el mayor número de casos ya que documentó un total de 46 homicidio de policías, es decir 13.6% del total.

En dicha entidad, desde hace ya más de un año dos facciones del Cártel de Sinaloa libran enfrentamientos después de una supuesta entrega de Ismael el Mayo Zambada a autoridades de Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán.

En segundo lugar, se encuentra Guerrero con 37 homicidios, que se traduce en 11% del total.

Guanajuato se situó en tercer lugar del registro de Causa en Común, pues obtuvo un total 36, alrededor de 10.7 por ciento.

En cuarto lugar, está Michoacán, en la que se lleva a cabo un plan para la pacificar el estado impulsado por el gobierno federal, con un registro de 33 homicidios.

En el quinto lugar, se ubicó Veracruz con 7.1% del total de los homicidios de policías en el país, pues registró un total de 24 casos.

Referente a las corporaciones, 65% correspondió a fuerzas municipales, es decir 217 policías. Le siguió el nivel estatal con 29% que se traduce en 99 y finalmente las fuerzas federales registraron 20 homicidios que representó 6% del total.

Del universo de 336 policías asesinados en este 2025, 311 fueron hombres y el resto (25) mujeres.

Asimismo, 59% de los elementos ultimado estaban en activo, un total de 196. Mientras que 28% (95) se encontraba franco, en 7% (23 casos) no había datos y en 6%(21) eran expolicías.

Sexenio

Las cifras de la organización también revelaron que desde que comenzó el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo suman un total de 430 policías asesinados.

Mientras que para los primeros 15 meses de la administración que encabezó Andrés Manuel López Obrador, la cifra fue de 579 entre 1 de diciembre del 2018 hasta febrero del 2020.