Tres lastres

En México existen tres elementos que actúan como anclas que impiden que se logren mayores tasas de crecimiento económico. Lo peor es que la política pública instrumentada en los últimos años, incluidos cambios en el arreglo institucional resultado de modificaciones del marco legal, en lugar de atenuar la carga que lastra el crecimiento la han aumentado.

El primero es el hecho de que la productividad factorial total, que debería ser la principal fuente de crecimiento económico, ha caído. Las empresas, en el proceso de producción, combinan el capital fijo (planta, maquinaria y equipo) con los servicios laborales de los trabajadores que emplea y con los insumos intermedios (materias primas, energía, agua, etcétera). Cómo combinen estos tres factores de la producción lo determina la tecnología inserta en el capital y la cantidad de bienes y servicios producida refleja la productividad de los factores de la producción empleados.

Una empresa puede aumentar la productividad factorial total con una mayor eficiencia en la operación (por ejemplo, mejorando procesos y cortando los gastos innecesarios) o utilizando más intensivamente el capital; sin embargo, estas son ganancias de una vez por todas. La principal fuente de incrementos en la productividad factorial total lo constituye el cambio tecnológico que la empresa introduce en la producción a través de la inversión en nuevo capital que reemplace al anterior.

Lo que observamos en México es una dualidad. Tenemos, por una parte, empresas que se han modernizado tecnológicamente, particularmente las ligadas al comercio exterior, sea que produzcan bienes exportables o importables, conviviendo con otras unidades económicas que producen con tecnología obsoleta. Las primeras crecen y las segundas crecen menos o, peor aún, están estancadas. Lo que observamos en el agregado explica, en gran medida, la muy baja tasa promedio de crecimiento durante los últimos años. Así, para el periodo 2019-2024, la productividad factorial total no aumentó e inclusive en 2024 cayó en 0.35%, previéndose otra caída adicional en este año.

Íntimamente ligado al hecho de que la productividad factorial esté estancada, el segundo lastre es la cada vez mayor participación del sector informal en el PIB y en el empleo. Estamos hablando de unidades económicas de producción que no están formalmente constituidas, por lo que no están registradas ante las autoridades federales (SAT e IMSS) ni ante las autoridades locales estatales y municipales. Estas empresas generalmente son muy pequeñas, no generan economías a escala y laboran con tecnología obsoleta. En consecuencia, la productividad factorial total es muy baja y además está estancada o incluso cayendo, hecho que se refleja en el estancamiento de la productividad agregada.

Son varios los elementos que determinan que una empresa opere en el sector informal, entre los que destacan altas barreras regulatorias de entrada a los mercados (notariales, permisos y licencias aderezados con corrupción), elevados costos de cumplir con las obligaciones tributarias y las obligaciones patronales con el sistema de seguridad social, que actúan como un impuesto implícito al empleo formal.

El INEGI informó que en el 2024 las empresas operando en el sector informal de la economía emplearon al 28.1% del total de la población ocupada y aportaron únicamente el 14.5% del PIB. Si incluimos otras modalidades de informalidad (personas ocupadas que carecen de acceso a la seguridad social), estas representaron el 54.4% de la población ocupada y produjeron solo el 25.4% del PIB. En contraste, en el sector formal se ocuparon el 45.6% del total de personas ocupadas y produjeron el 74.6% del PIB.

Lo más grave aún es que la participación del sector informal en la economía es cada vez más grande. Así, mientras que en 2013 las empresas informales aportaron el 11.7% del PIB, para 2019 este aumentó a 12% y para 2024 ascendió al 14.5%, esperándose un aumento adicional este año, dado que, como la economía prácticamente no crecerá ni hubo una significativa creación de empleos formales, las personas que se incorporaron al mercado laboral se ocuparon en el sector informal, de forma tal que en octubre de este año la población ocupada en el sector informal representó el 29.6 por ciento.

El tercer elemento que se constituye por sí mismo como un lastre al crecimiento económico y que además influye para que la productividad factorial total no aumente e incentiva el crecimiento de la economía informal es el conjunto de cambios en el marco legal, incluidas las modificaciones constitucionales, que han deteriorado el Estado de derecho y mermado la certeza jurídica.

La destrucción de los contrapesos institucionales, la reforma judicial que eliminó la independencia del Poder Judicial y lo subordinó al Poder Ejecutivo, la reforma energética que discrimina al sector privado y la reforma a la Ley de Amparo que deja desamparados a los individuos y empresas frente a actos arbitrarios del gobierno son todos ellos elementos que han inhibido la inversión privada, la modernización tecnológica, la creación de empleos formales y el crecimiento económico.

No espere que los próximos años las cosas sean significativamente mejores a lo experimentado en los pasados siete años. De todas formas, les deseo un feliz y próspero 2026.