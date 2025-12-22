Penas de hasta mil años de cárcel en El Salvador

Buscar
El Salvador. La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una "guerra" contra las pandillas, condenó a decenas de miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) a varios siglos de prisión, incluido uno a más de mil años de encierro, informó ayer la Fiscalía.

Desde marzo de 2022, Bukele enfrenta a las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Más de 90,000 personas han sido detenidas y unas 8,000 fueron liberadas por ser inocentes, según fuentes oficiales.

La Fiscalía salvadoreña señaló en X que 248 pandilleros de la MS-13 recibieron "condenas ejemplares" por 43 homicidios y 42 desapariciones de personas, entre otros delitos, sin detallar la fecha de la sentencia o si son parte de juicios colectivos.

Uno de los miembros de la pandilla, catalogada como "terrorista" por Estados Unidos, recibió una pena de 1,335 años de prisión. Otros 10 fueron condenados a 958, 880, 739, 745, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años de cárcel, según el reporte.

El ente judicial explicó que dentro de los crímenes cometidos por estos miembros de la MS-13, entre 2014 y 2022, se encuentra el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, múltiples casos de extorsión a comerciantes, la invasión de viviendas y tráfico de drogas.

