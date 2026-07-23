Mundial impulsó ventas de Bimbo, pero no fue su motor principal de crecimiento del segundo trimestre

Aunque el Mundial de Futbol favoreció las ventas de pan para hamburguesas (bollos), panecillos y botanas saladas en México, solo fue impulso adicional y no el principal motor del crecimiento de Grupo Bimbo del segundo trimestre de este año, informó el CEO de la empresa, Alejandro Rodríguez Bas.

En conferencia con analistas por sus resultados trimestrales, agregó que los festejos por la justa mundialista impulsaron la demanda de estas categorías en todos los canales de venta.

"Tuvimos una contribución positiva de la Copa del Mundo. Los bollos, panecillos y los bocadillos salados forman parte de las festividades. Tuvimos un impulso favorable en todos los canales, pero la realidad es que fue un impulso adicional, más que el principal motor del desempeño”, comentó.

Rodríguez Bas agregó que el desempeño respondió principalmente a la capacidad del Grupo para atender la demanda y mantener la disponibilidad de sus productos durante la temporada de verano.

Puntualizó que tanto América del Norte como México recibieron un impulso, en parte, por el mayor consumo generado por la Copa del Mundo.

En cuanto al comportamiento del consumo en el mercado mexicano, el CEO de Grupo Bimbo consideró que se mantiene resiliente y que la demanda de las categorías sigue siendo saludable.

Agregó que la empresa ha registrado tres trimestres consecutivos de crecimiento de ventas de un solo dígito en México y que también se ha beneficiado de una dinámica estacional favorable. Añadió que hacia adelante prevé mantener ese impulso.

“México entregó otro trimestre destacado, lo que demuestra que podemos seguir creciendo de manera rentable incluso cuando los consumidores aprietan su gasto”, expresó.

El directivo aseguró que las iniciativas estratégicas de la empresa están funcionando, a pesar de que en algunos segmentos del mercado aún hay debilidad.

Además, siguen mejorando su propuesta de valor, aprovechando las oportunidades estacionales al estar presente en los momentos de consumo e invirtiendo para servir a los consumidores, además de mantener una sólida ejecución en el punto de venta, lo que ha contribuido a lograr un récord en el margen de EBITDA.

En el segundo trimestre del año, la empresa de panificación aumentó sus ventas netas 4.7% en México y el margen EBITDA ajustado creció 40 puntos base, a 20.7%, en comparación con el mismo periodo del 2025.

Grupo Bimbo mantiene cautela ante la volatilidad e incertidumbre en el entorno global donde persisten las tensiones geopolíticas.