EU emprende su decimotercera noche de bombardeos contra objetivos militares en Irán

El Ejército de Estados Unidos anunció el inicio de una nueva oleada de ataques contra "objetivos militares" de Irán, en el marco de la hostilidades que ambos países han intercambiado durante las últimas trece jornadas.

"Fuerzas estadounidenses han iniciado hoy, a las 18:45 horas (hora del Este de Estados Unidos, 0:45 del viernes en España peninsular Baleares, y 2:15 en Irán), otra noche de ataques contra objetivos militares iraníes", afirmó el Mando Central del Ejército de Estados Unidos en un mensaje en redes sociales.

En el mismo, presisó que "se trata de la decimotercera noche consecutiva de ataques", que una vez más ha definido como operaciones "destinadas a hacer que Irán rinda cuentas y a reducir las amenazas que la Guardia Revolucionaria Islámica supone para la navegación mercante".

Dos heridos en Bandar Abbas, ataques también en el interior de Irán

Por su parte, las autoridades iraníes denunciaron ya dos heridos en la ciudad de Bandar Abbas, capital de la provincia de Hormozgan situada frente al estrecho de Ormuz, donde también se han registrado cortes de luz.

"Alrededor de las 2:40 horas del viernes (hora de Irán), el ejército terrorista estadounidense atacó el barrio Tape Alá Akbar de Bandar Abbas por enésima vez", denunció el vicegobernador de política y seguridad de Hormozgan, Ahmad Nafisi, en declaraciones a la agencia estatal IRNA.

Como consecuencia de ello, "dos personas han resultado heridas en el ataque hasta el momento, y las fuerzas de rescate están llevando a cabo operaciones de rescate y traslado de los heridos", agregó.

Al hilo, el director provincial de la Sociedad de la Media Luna Roja, Mojtar Salahshur, afirmó que, "lamentablemente, la metralla ha impactado en varios edificios y ha herido a dos personas, quienes han sido trasladadas de inmediato a centros médicos por las fuerzas de rescate de la Media Luna Roja".

Además, el director general de gestión de crisis de la gobernación provincial, Mehrdad Hasanzadé, comunicó a la misma agencia que, "tras el ataque (...), un poste de luz ha sido dañado y un cable eléctrico se ha roto", por lo que se han desplegado equipos técnicos para "asegurar la zona".

De todos modos, los ataques no se han limitado a esta zona, y el subdirector de seguridad y fuerzas del orden de la gobernación de Juzestán, Valiolá Hayati, informó también de un bombardeo en las proximidades de la ciudad de Ahvaz, en el interior de esta provincia fronteriza con Irak y con salida al golfo Pérsico.

Según indicó a IRNA, este ataque con misiles "no ha causado víctimas ni heridos". Juzestán, con todo, ha sido uno de los territorios iraníes más atacados durante estas últimas trece jornadas: varios lugares en doce ciudades de la provincia han sido atacados en los últimos 14 días, causando la muerte de 10 ciudadanos, ha precisado el propio Hayati. De hecho, en la madrugada de este jueves, un bombardeo contra un paso fronterizo dejó dos fallecidos y once heridos.

Paralelamente, la agresión estadounidense de esta noche ha alcanzado también las ciudades de Jandab —en la provincia de Markazi, próxima a Teherán— y de Jorramabad —en Lorestán, ubicada justo al sur de la anterior—.

Los respectivos vicegobernadores provinciales de política y seguridad, Hasán Qamari (Markazi) y Said Purali (Lorestán), emitió declaraciones muy similares en las que, informando del impacto de proyectiles, han advertido que "expertos están evaluando la estimación exacta de las pérdidas humanas y económicas causadas".