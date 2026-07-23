Turoperadores de Puebla se pronuncian por certificaciones

Puebla, Pue. La Asociación de Turoperadores de Puebla (ATOP) se pronunció por la certificación de quienes prestan este servicio así como de guías turísticos en los municipios para evitar que presente otro caso como la muerte de cuatro turistas mientras hacían un recorrido en una gruta del Pueblo Mágico de Cuetzalan.

Andrés Morales, presidente de la organización, comentó que en la agrupación han venido profesionalizando la actividad para garantizar la seguridad a los visitantes de otros estados, ya que no solo es tener pólizas.

Mencionó que son 35 empresas las que conforman la asociación y generan entre 20 y 30 empleos, por lo cual deben tener personal bien remunerado y capacitado.

Reconoció que lo ocurrido en Cuetzalan y que fue tema nacional, es un llamado de atención para los prestadores de servicios turísticos para ofrecer visitas a lugares lejos de peligros.

Recordó que los turoperadores poblanos decidieron tener esta representación, con el objetivo de también ayudarse entre ellos para buscar certificaciones respecto al servicio que ofrecen.

“En las empresas afiliadas hay personal con conocimientos sobre los sitios turísticos y arquitectónicos de Puebla, así como en inglés y otros idiomas para dar recorridos guiados”, expuso.

Reconocen informalidad en sector

Andrés Morales comentó que se quieren distinguir de los turoperadores que trabajan de manera informal sobre todo en el interior del estado, quienes en principio no ofrecen seguros de vida a sus clientes cuando hacen recorridos ecoturísticos.

Ante ello, dijo que la Secretaría de Desarrollo Turístico estatal debe ser el rector de los servicios que se ofrecen en la materia, al insistir que lo ocurrió en Cuetzalan es una muestra de que no hay regulación de los guías turísticos en el interior del estado o la mayoría no están certificados.

Mencionó que muchas familias en los municipios tomaron el turismo como una actividad primordial y al conocer ciertos lugares como son grutas, montañas, ríos y cascadas, comenzaron a ofrecer recorridos a los visitantes a cambio de propinas y no un precio fijo, sin tomar en cuenta los peligros.

Asimismo, destacó que el sector creció en los últimos 15 años, ya que al principio había alrededor de cinco empresas en la ciudad de Puebla, las cuales sólo contaban con autobuses para hacer recorridos en las zonas turísticas, pero se fueron diversificando en la atención del cliente.

Recalcó que la calidad de atención es lo que distingue actualmente a las empresas turoperadores que colaboran con hoteleros para ofrecer guías certificados por la Secretaría de Desarrollo Turístico estatal.