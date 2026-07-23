La Orquesta de Minería presenta debut doble con el chelista Jesús Castro-Balbi

La Orquesta Sinfónica de Minería (OSM) presentará por primera vez en la historia el Concierto para chelo de Ludsen Martinus, un joven colombiano de origen curazoleño. Nacido en 1999, Martinus mantiene una importante actividad en su país, donde su obra se ha presentado con las orquestas Filarmónica de Bogotá, Sinfónica Nacional (Colombia) y de Cámara de Colombia, además del Cuarteto Latinoamericano.

La batuta estará a cargo de Raúl Aquiles Delgado, director asociado de la OSM, que recibe a Jesús Castro-Balbi como solista para la ocasión. En conversación con El Economista, el chelista considera que este concierto es una muestra de la diversidad que existe en América Latina. “Este va a ser un evento muy especial para mí” dice emocionado.

Raúl Aquiles Delgado, director asociado.Foto: CORTESÍA OSM

“Es una obra que yo creo realmente buena”, habla al abundar sobre el repertorio. “Este concierto fue dedicado a mí. Es muy especial porque tengo el privilegio y la responsabilidad de preparar y compartir unos sonidos y una perspectiva nueva, un universo sonoro propios del compositor”.

Desde su perspectiva, este concierto de Martinus es muy variado, dinámico. “Muy latinoamericano, el compositor incluyó sonidos y materiales de su país, pero también del Perú”. Explica que existen alusiones a la música afroperuana y los ritmos de la región, pues Martinus viajó al país de origen del solista para conocer los sonidos que “pueden ser caos, pero son parte del folklor”, califica.

“Es muy virtuosa, dificilísima para el chelo (risas), pero así es”. Para Castro-Balbi, la obra tiene “mucha vitalidad”. Tiene ritmos muy variados que viajan a través de la orquesta: flautas, cuerdas, timbal, en la parte solista… todo eso crea una polifonía, un diálogo entre elementos, muy interactivo”.

Jesús Castro-Balbi debutará con la Orquesta Sinfónica de Minería este 25 y 26 de julio, en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli (Periférico Sur 5141, Isidro Fabela, Tlalpan). Los conciertos tendrán lugar el sábado a las 20 horas y el domingo a las 12:00, con boletos a la venta en Ticketmaster, taquillas del recinto y mineria.org.mx

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