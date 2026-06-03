Fibras inmobiliarias ya no compran inmuebles, compran competidores

El Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces (Fibra) Mty se convirtió en el vencedor de la disputa por el control de Fibra Macquarie. Para especialistas, la transacción refleja un cambio en la estrategia de crecimiento de estos vehículos de inversión, que ahora privilegian la adquisición de plataformas completas por encima de la compra de inmuebles individuales.

Según analistas de Monex, el valor de la transacción asciende a alrededor de 1,700 millones de dólares, si se considera únicamente los certificados de los inversionistas que aceptaron la oferta.

La compañía dirigida por Jorge Ávalos Carpinteyro logró imponerse sobre dos de los principales jugadores del segmento industrial en México: Fibra Prologis y Next.

Para la consultora SiiLA, la tendencia refleja una transformación estructural en la forma en que las Fibras buscan expandir su presencia y fortalecer su competitividad.

“El crecimiento depende cada vez menos de adquirir inmuebles individuales y cada vez mas de integrar plataformas completas. Una etapa marcada por la escala, la concentración y la consolidación institucional”, indicó la firma en un análisis.

Escala inmobiliaria

Cabe recordar que, en el 2024, Prologis concretó la adquisición de Terrafina. Ahora, los activos consolidados de Fibra Mty alcanzarían un valor de 6,500 millones de dólares con base en cifras del primer trimestre del 2026.

Además, el área bruta rentable combinada superaría los 5.5 millones de metros cuadrados, frente a los 2.1 millones de metros cuadrados que actualmente administra la Fibra.

“La escala resultante la colocaría entre las plataformas inmobiliarias institucionales más grandes de México. Mas allá de la valuación, la operación reconfiguraría el perfil de Fibra Mty”, se puede leer en el reporte de SiiLA.

La operación también incorpora activos con potencial de desarrollo en un contexto donde la disponibilidad de tierra industrial y capacidad energética se han convertido en factores clave para el sector.

Fibra Macquarie cuenta con una reserva territorial de 124 hectáreas en Tijuana, Baja California, así como derechos para desarrollar una subestación eléctrica de 90 megawatts y hasta 3.4 millones de pies cuadrados de espacio industrial.

“En un contexto donde la disponibilidad de tierra y energía se ha convertido en una de las principales restricciones para nuevos desarrollos, estos activos podrían resultar tan estratégicos como el portafolio actualmente en operación”, destaca la firma consultora.

Fibras, con perspectivas positiva

De cara al 2026, Monex anticipa un panorama más favorable para el sector de Fibras inmobiliarias en comparación con el año previo, particularmente para aquellas especializadas en segmentos industriales y comerciales.

La institución considera que el desempeño del sector dependerá, en buena medida, de una mayor visibilidad sobre el entorno económico y comercial de México, especialmente de la evolución de la inflación y las tasas de interés.

Asimismo, cualquier anuncio relacionado con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría fortalecer las perspectivas para el mercado industrial y respaldar nuevas oportunidades de crecimiento para las Fibras enfocadas en este segmento.