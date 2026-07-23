Cemex reportó alza de 24% en su flujo operativo

Cementos Mexicanos (Cemex) informó a los inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que tuvo un flujo de operación de 1,018 millones de dólares en el segundo trimestre, un incremento del 24% respecto del mismo periodo del año anterior.

La cementera, que es la tercera más grande del mundo, destacó que lo anterior se debió a las eficiencias bajo el Proyecto Cutting Edge, su proyecto para ser más eficientes, lo que se sumó al crecimiento orgánico en la mayoría de las regiones.

También reportó que el margen de flujo de operación (EBITDA) creció 2.1 puntos porcentuales hasta 22.2% y el flujo de efectivo libre de operación se triplicó año contra año y llegó a los 637 millones de dólares.

El EBITDA creció 38%, lo que dice la cementera reflejó una mayor calidad de las utilidades.

“Nuestros sólidos resultados del segundo trimestre demuestran que nuestra transformación está generando resultados y cobrando impulso”, dijo Jaime Muguiro, director general de Cemex.

“La mejora que observamos en nuestros principales indicadores de desempeño está superando nuestras expectativas y refleja la disciplina, la ejecución y el cambio cultural adoptado por nuestros equipos en toda la compañía”.

La empresa, que recientemente obtuvo de nuevo el grado de inversión, informó que el Proyecto Cutting Edge es parte fundamental de su desempeño, y que ha cumplido con 80% de la meta de ahorro de 400 millones de dólares, en el segundo trimestre del presente año.

Cemex incrementó su meta de ahorro a 475 millones de dólares, y se espera que la mayor parte de estos nuevos ahorros se materialice en 2027. Informó que la mayoría de estos ahorros provenga del área de abasto, a medida que Cemex transforma de manera fundamental su enfoque hacia el gasto con terceros.

Expuso que el desempeño regional destacó la resiliencia de la diversificación geográfica. México superó las expectativas, impulsado por eficiencias en costos, una mejora en la demanda y apalancamiento operativo. También en las otras regiones en que opera, Estados Unidos, Europa, Asia y África.