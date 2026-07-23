Pinfra superó expectativas de ingresos trimestrales

Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), una empresa especializada en el desarrollo y administración de proyectos de infraestructura, superó las estimaciones de ingresos de los analistas durante el segundo trimestre, debido al desempeño positivo del segmento de concesiones.

Los ingresos de la empresa crecieron 23% entre abril y junio frente al mismo periodo de 2025.

El avance de 7% en el flujo operativo (EBITDA) estuvo en línea con lo esperado. El EBITDA del trimestre fue de 3,400.4 millones de pesos. Con respecto al mismo periodo del año anterior, ésta es mayor en 227.5 millones de pesos.

La utilidad de operación fue de 3,124.9 millones de pesos, 7% mayor que la del II Trim. 25. La utilidad neta del II Trim. 26 fue de 1,765.9 millones de pesos, 372.2 millones menor que en el mismo periodo del 2025; es decir; una caída del 17 por ciento.

“En el segundo trimestre, Pinfra reafirmó la solidez de su modelo: avanzamos en nuestras obras de nuevos proyectos, financiados con recursos propios, mientras los tráficos continuaron creciendo”, dijo David Peñaloza Alanís, el director general de Pinfra, en el reporte trimestral.

“Seguimos ejecutando con disciplina financiera y visión de largo plazo para México”, agregó.

El segmento de concesiones, el más importante del grupo, representó el 67% de los ingresos consolidados con un crecimiento en ingresos del 4% contra el mismo periodo del 2025.

Este incremento se dio a pesar de que, durante este trimestre, ya no se registraron los ingresos provenientes de IPM, lo que afecta la comparabilidad de los resultados de este segmento.

Tomando en cuenta únicamente a los activos carreteros para el comparativo, el crecimiento en ingresos del segmento de concesiones hubiera sido del 15 por ciento.

Por su parte, los ingresos del segmento construcción incrementaron en 91.5% respecto al mismo trimestre del año anterior, con ingresos por 1,838.4 millones de pesos que representan el 30% del total de los ingresos trimestrales del grupo. Dicho crecimiento se debe a las múltiples obras ejecutadas durante el trimestre.